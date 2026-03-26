200만명 이상 참여 목표

배경훈 "AI 경쟁력, 국가 경쟁력 좌우"

과학기술정보통신부(과기정통부)가 인공지능(AI) 기술 및 서비스 개발과 공공기관을 위한 AI 혁신 아이디어를 찾는 경진대회를 개최했다. 모든 연령 및 계층의 국민이 참석하도록 유도해 200만명을 참여 인원 목표로 삼았다.

과학기술정보통신부는 26일 서울 서초구 엘타워에서 전 국민 AI 경진대회 개막식을 진행했다. 공병선 기자 AD 원본보기 아이콘

과기정통부는 26일 서울 서초구 엘타워에서 전 국민 AI 경진대회 개막식을 진행했다. 다음달부터 오는 11월까지 열리는 이번 경진대회는 총 상금 30억원 규모로 200만명 이상의 참여를 목표하고 있다. 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "이제 AI는 일부 전문가를 위한 것이 아니다"며 "AI 활용을 어떻게 하느냐에 따라 국가 경쟁력이 좌우되는 시대가 다가왔다"고 말했다. 아울러 "정부는 국민 누구나 AI 유용성을 체감하고 AI에 쉽게 접근하는 '모두의 AI'를 적극 추진하고자 한다"며 "이번 경진대회는 그 비전을 국민과 함께 실천하는 첫 걸음"이라고 강조했다.

배 부총리는 이날 행사 참석자들과 함께 AI와 관련된 질의응답을 진행했다. 배 부총리는 AI 및 보안과 관련된 질의에 "위험하다는 관점보다는 인간이 다양한 언어를 사용하는 것처럼 컴퓨터 언어도 AI를 통해 장벽이 없어지고 있다. AI를 손 쉽게 사용하고 접근할 수 있다는 차원으로 접근했으면 좋겠다"고 답했다. AI의 빠른 발전 속도와 교육에 대한 질의에는 "경진대회뿐만 아니라 전 계층을 대상으로 교육할 수 있는 AI 교육 프로그램을 모든 부처가 준비 중"이라며 "올해에만 6000억원 이상을 교육 프로그램에 투자한다. 경진대회처럼 AI 교육 프로그램도 통합 사이트를 통해 안내할 것"이라고 말했다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 26일 서울 서초구 엘타워에서 열린 '전 국민 AI 경진대회 개막식'에서 발언하고 있다. 공병선 기자 원본보기 아이콘

과기정통부는 전 연령 및 계층이 참여할 수 있도록 이번 경진대회 부문을 세분화했다. 일반국민 대상 대회는 AI 퀴즈대회, AI 활용 사례 공모, AI 오류찾기 등 누구나 참가할 수 있도록 구성됐다. 초·중·고등학생 대상으로는 AI 창작대회와 로봇 체험 교육과 연계해 문제를 해결하는 '로보틱스 챌린지'를 운영한다. 대학생과 연구자들은 전공 지식을 활용해 AI 기술 및 서비스를 개발하는 'AI 루키 및 AI 챔피언 대회'에 참여할 수 있다. 군인을 대상으로 한 '국방 AI 경진대회' '국방 AI 활용 아이디어 경연대회'도 진행할 예정이다. 쉬었음 청년 또는 경력보유여성들은 AI 교육 후 실제 결과물을 제작해보는 '리부트 AI 활용대회'에 참여 가능하다.

이번 경진대회는 국산 AI 서비스가 확산될 수 있도록 국내 기업의 AI 서비스를 연계해 진행된다. AI 루키, AI 챔피언 대회에 국산 AI 트랙을 별도로 운영하고, AI 창작대회의 창작물 제작에도 국산 AI 서비스를 활용한다는 방침이다. 대회에서 발굴된 우수 참가자는 과기정통부와 중소벤처기업부(중기부) 등의 정부 사업을 통해 취업 및 창업 기회를 제공받을 수 있다. 특히 우수 아이디어 및 성과는 실제 창업으로 이어질 수 있도록 중기부의 '모두의 창업' 프로그램과 연계돼 지원받는다.

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배 부총리는 "일반 국민들, 학생, 연구자, 취약계층까지 전 연령 및 계층이 누구나 참여할 수 있는 모두의 경진대회가 될 것"이라며 "국산 AI를 활용하고 확산하는 계기도 만들겠다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



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