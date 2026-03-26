"윤한홍 위원장, 수사 협조 원할하지 않아"

군·해경 비상계엄 가담 여부 관련 참고인 조사

권창영 2차 종합특검팀이 윤석열 정부 당시 대통령 관저 이전 특혜 의혹과 관련해 윤한홍 국회 정무위원장실 압수수색에 나섰다.

권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보가 26일 경기 과천시 특검사무실에서 수사 관련 사항을 브리핑하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

특검팀은 26일 오후 경기 과천시 특검 사무실에서 브리핑을 개최하고 이어 "윤 위원장이 휴대전화 비밀번호 공개를 거부하는 등 수사에 협조하지 않아 정무위원장실과 관저 이전 태스크포스(TF)에서 일했던 쿠팡 관계자 박모씨에 대해 압수 수색 영장을 집행했다"며 "관저 이전 특혜 관여 여부를 확인하기 위한 수사 과정의 일환"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 특검은 지난 16일에도 윤 의원의 주거지와 사무실 등을 압수수색해 관련 자료를 확보한 바 있다.

윤 위원장은 윤석열 전 대통령이 당선된 이후 대통령 관저 이전 TF장을 맡은 바 있다. 박씨는 윤 위원장이 관저 이전 공사 업체 선정 과정에 관여했는지 여부를 확인하기 위한 차원에서 압수 수색 대상에 포함됐다.

관저 이전 특혜 의혹은 종합건설업 면허가 없는 업체 '21그램'이 2022년 5월 윤 전 대통령 취임 후 대통령실과 관저 이전 및 증축 공사를 수의로 계약해 특혜를 받았다는 내용을 골자로 한다.

비상계엄 선포 명분을 위해 북한 도발 목적으로 평양에 무인기를 투입했다는 의혹에 대한 수사도 본격화됐다. 특검은 이날 오전 군과 해경의 비상계엄 가담 여부 확인을 위해 홍창식 국방부 법무관리관을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다고 밝혔다. 평양 무인기 작전의 위법성과 정전협정 위반 여부 등을 확인하겠다는 것이다. 계엄 선포 직후 전국 지휘관 화상회의에서 직원들의 총기 휴대와 합동수사본부 수사 인력 파견을 주장한 혐의를 받는 안성식 전 해경 기획조정관도 피의자로 입건된 상태다.

또한 특검팀은 지난 24일 서울구치소를 예방했다고 밝혔다. 구속 피의자 조사 시 소환 협조를 구하기 위함이다.

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한편 최근 특검 사무실 근처에 드론을 띄워 내부 촬영을 시도하는 사건이 발생한 것으로 알려졌다. 특검은 이를 수사 방해로 판단, 내사를 통해 수사 여부를 결정한다는 방침이다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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