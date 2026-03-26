빈 회장 2기 체제 출범, 안정적 경영 기반·기업가치↑ 기대



주주 추천 사외이사 과반 구성, 이사회 독립·투명성 강화

BNK금융지주 정기 주주총회에서 빈대인 회장의 연임이 확정됐다.

BNK금융지주는 26일 정기주주총회를 열고 재무제표 승인, 이사 선임 등 주요 안건을 원안대로 가결했다.

이번 주주총회에서는 빈대인 회장의 사내이사 선임안이 통과되며 '빈대인 2기 체제'가 공식 출범했다.

빈 회장은 2023년 취임 이후 부동산 PF 리스크와 지역 경기 둔화 등 어려운 경영 환경 속에서도 선제적 리스크 관리와 내실 중심 경영을 통해 안정적인 실적을 유지해 왔다. 이와 함께 조직 안정화와 중장기 기업가치 제고 기반을 구축한 점이 긍정적으로 평가된 것으로 풀이된다.

또 글로벌 의결권 자문사인 ISS(Institutional Shareholder Services)의 찬성 권고를 바탕으로 시장의 신뢰를 확보하며, 향후 2029년 3월까지 그룹을 이끌게 됐다.

이사회 구성에서도 변화가 이뤄졌다. 이번 주주총회를 통해 사외이사 전체 구성의 절반 이상을 주주가 추천한 인물로 전면 배치해 이사회 독립성과 투명성이 한층 강화됐다. BNK금융지주는 이를 통해 주주 의견이 경영에 보다 충실히 반영되는 구조를 마련하고, 지배구조 선진화를 지속적으로 추진할 계획이다.

주주환원 정책 역시 안정적으로 이어진다. 이날 주주총회에서는 1주당 375원의 결산배당이 승인됐으며, 분기배당을 포함한 연간 총 배당금은 주당 735원으로 확정됐다.

빈대인 회장의 2기 체제 출범으로 그동안 추진해 온 생산적 금융 확대와 지역특화산업 육성을 위한 지역금융 역할 강화 등은 더욱 탄력을 받을 전망이다. 특히, BNK금융그룹 내부적으로는 AI와 디지털금융 혁신과 금융소비자보호 최우선의 내부통제 체계 구축, 미래 성장동력 확보를 통한 주주가치 극대화에도 속도가 붙을 예정이다.

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BNK금융지주 관계자는 "이번 주주총회 결과는 중장기 기업가치 제고 전략과 이사회 중심 경영에 대한 주주들의 신뢰를 확인한 것"이라며 "앞으로도 건전한 지배구조를 기반으로 안정적인 자본 관리와 주주친화 경영을 지속해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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