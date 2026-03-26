교육부·성평등부 등 4개 기관

디지털·미디어 역량 강화 등 협력 추진

성평등가족부와 교육부, 과학기술정보통신부, 방송미디어통신위원회 등 4개 정부 부처가 청소년들의 안전한 인공지능(AI) 활용 등을 지원하기 위해 협력하기로 했다.

26일 서울 서대문구 가재울 청소년센터에서 열린 '안전하고 포용적인 인공지능(AI)·과학기술 기반 마련과 청소년 보호를 위한 업무협약'에는 원민경 성평등부 장관, 최교진 교육부 장관, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 김종철 방미통위 위원장 등이 참석했다.

이번 자리는 AI·과학기술 기반을 마련하고, 청소년과 여성 등 국민 모두에게 안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능(AI) 이용 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

향후 4개 기관은 온라인 환경에서의 청소년 보호와 과의존 예방을 위한 AI 윤리·안전 제도 정비, AI 기반 위기청소년 지원 확대, 학교와 청소년시설 등을 활용한 디지털 역량 제고 및 과학기술·AI 분야 여성 인력 성장지원 등 다양한 분야에서 협력을 강화할 계획이다.

또한 AI 성별 편향 최소화를 위한 정책 기반을 마련하고, 국가 AI 모델 경쟁력 강화를 위한 데이터 공유 협력과 AI 기반 디지털 성범죄 대응체계 고도화에도 함께 힘을 모을 예정이다.

아울러, 이번 업무협약을 계기로 공동의 목표와 책임 의식 아래 실질적 정책성과 창출을 위해 상시 협력하기로 했다.

협약식 이후 기관장들은 청소년시설을 둘러보며 청소년들이 자주 이용하는 디지털 활동 프로그램 운영 공간을 살펴봤다.

3D 프린팅 체험 중인 청소년들을 만나 기술 발전에 따른 일상 속 변화와 청소년이 바라는 정책에 대한 의견도 청취했다.

최교진 교육부 장관은 "AI 시대에 필요한 것은 기술 자체보다 이를 올바르게 이해하고 책임 있게 활용하는 역량"이라면서 "학교 현장을 중심으로 AI와 디지털 역량 교육을 강화하고, 관계 부처와의 긴밀한 협력을 통해 청소년을 보호할 수 있는 안전한 AI 활용 환경을 조성하겠다"고 말했다.

원민경 성평등부 장관은 "이번 협약을 통해 구축된 협업체계가 포용적이고 지속 가능한 디지털 사회 실현의 기반이 될 것"이라며 "청소년 보호 정책 개선과 디지털 역량 개발 지원, 딥페이크 대응 기술을 활용한 피해자 보호 강화, 과학기술 분야 여성 인력의 경력 유지 지원 등을 차질 없이 추진해 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출하겠다"고 밝혔다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "AI의 빠른 발전과 확산에 수반되는 다양한 윤리적·사회적 이슈에 대응하고 국민의 역량을 강화하기 위해서는 AI, 청소년 보호, 교육, 미디어 등 분야별 전문성을 가진 기관이 큰 틀에서 함께 움직일 필요가 있다"면서 "관계기관이 원팀(One-Team)으로 긴밀히 협력해 AI 시대 새로운 위험으로부터 청소년을 보호하고, 안전하고 포용적인 AI·과학기술 생태계를 구축해 나가겠다"고 했다.

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김종철 방미통위 위원장은 "불법 촬영물 등에 대한 신속 조치, 온라인상의 청소년 보호 추진과 더불어 다양한 온·오프라인 창구를 통한 미디어 교육을 적극 지원해 신뢰할 수 있는 미디어 환경을 구축하겠다"고 약속했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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