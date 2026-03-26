독일 연구팀 연구 결과

"모델 평균값으로 기후평가 할 시

극단적 위험 과소평가할 수 있어"

지구 온난화와 관련해 평균값 중심으로 접근할 시 극단적인 기후 현상을 간과할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

브라질의 강변이 가뭄으로 인해 드러난 모습으로 기사 이해를 돕기 위한 사진. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

26일 연합뉴스에 따르면 독일 헬름홀츠 환경연구센터(UFZ) 에마누엘레 베바쿠아 박사팀은 이날 과학 저널 '네이처'에서 "호우·가뭄 등 기후 영향 요인과 산림·농업·인구 밀집 지역 등 취약 부분을 결합한 새로운 방식으로 온난화 영향을 분석한 결과, 여러 기후 모델의 평균값을 기준으로 한 기존 기후평가가 극단적 위험을 과소평가할 수 있음을 확인했다"고 밝혔다.

그간 지구 온난화로 인한 '최악의 기후 시나리오'는 주로 지구 평균기온이 3~4℃ 상승하는 상황에서 여러 기후 모델의 예측 평균값을 기준으로 제시돼 왔다. 그러나 연구팀은 평균값 중심의 접근은 특정 지역이나 분야에서 나타날 수 있는 극단적 변화를 충분히 반영하지 못할 수 있다는 점에 주목했다.

이번 연구에서는 극한 강수, 가뭄, 산불 위험 조건 등 기후 영향의 주요 요인과 산림·농업·인구 밀집 지역 등 취약 부문 지역을 식별하고, 이런 요소들을 결합해 특정 지구적 기후 위험과 밀접한 지역의 기후 변화를 분석했다. 또 유엔 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 보고서의 기반이 되는 다수의 기후 모델 시뮬레이션을 활용해 부문별 최악·최선 시나리오를 비교했다.

그 결과 일부 기후 모델에서는 인구 밀집 지역의 집중호우와 전 세계 농업 지역의 가뭄, 산림 지역의 화재 위험 등 세 가지 핵심 분야에서 지구 기온이 '중간 수준' 온난화인 2℃만 상승하더라도 전체 모델 평균이 3~4℃ 상승할 때보다 더 극단적인 기후 현상이 발생할 수 있는 것으로 예측됐다. 특히 식량 안보와 직결되는 농업 분야의 경우 옥수수·밀·대두·쌀 주요 생산지에서 지구 기온 2℃ 상승하면 가뭄이 최대 50% 이상 증가하기도 했다.

지난 1월 칠레에서 산불이 난 모습. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

연구를 이끈 베바쿠아 박사는 "42개 기후 모델 중 10개는 지구 온도 2℃ 상승 조건에서 4℃ 상승 시 평균보다 훨씬 큰 가뭄 증가세를 보였다"며 "모델 평균만 보면 이런 위험이 가려질 수 있다"고 말했다. 이어 "기후 모델에는 상당한 불확실성이 있어 지구 기후가 예상보다 훨씬 극적으로 변화할 수 있다"며 "책임 있는 위험 평가를 위해서는 가장 가능성 높은 범위를 넘어, 사회·환경적으로 심각한 결과를 초래할 수 있는 극단적 시나리오까지 고려해야 한다"고 말했다.

논문 공동저자인 드레스덴공대 야코프 츠샤이슬러 교수는 "이번 결과는 2℃ 상승 시 위험이 3~4℃ 상승과 동일하다는 의미는 아니다"라면서도 "다만 취약하거나 사회적으로 중요한 특정 분야에서는 2℃에서도 충분히 극단적인 온난화 영향이 발생할 수 있다"고 말했다.

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그러면서 "지구 기온 상승이 이미 1.5℃에 근접하는 상황에서, 2℃ 상승 시 심각한 영향이 나타날 수 있다는 것은 온난화를 더 낮은 수준으로 억제하기 위해 신속한 조치가 필요하다"며 "이 연구 결과가 기후 위험 평가와 적응 정책 수립에 반영돼야 한다"고 전했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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