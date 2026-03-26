화학공학·환경과학 등 5개 분야 순위권… 연구중심대학 도약 가속

국립부경대학교(총장 배상훈)가 '2026 QS 세계대학 학문 분야별 평가'에서 처음으로 5개 분야 순위권에 오르며 글로벌 연구 경쟁력을 입증했다.

세계적 대학평가기관인 QS가 3월 25일 발표한 결과에 따르면, 국립부경대는 화학공학, 환경과학, 경영, 경제, 화학 등 5개 세부 학문 분야에서 순위권에 진입했다. 이는 대학의 연구역량이 국제적으로 인정받은 성과로 평가된다.

QS는 학문평판도, 고용평판도, 논문당 피인용 수, H-index, 국제공동연구력(IRN) 등 5개 지표를 바탕으로 세계 대학의 학문 분야별 경쟁력을 평가하고 있다.

이번 평가에서 국립부경대는 화학공학 분야 301~350위, 환경과학 451∼500위, 경영 551∼600위, 경제 551~700위, 화학 601∼700위에 이름을 올렸다. 특히 첨단 공학과 해양수산·환경 분야 등 대학의 특성화 영역에서의 연구 성과가 반영된 것으로 분석된다.

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앞서 국립부경대는 지난해 대학알리미 정보공시에서 전국 25개 국립대 가운데 전임교원 1인당 연구비 수혜실적 1위를 기록한 바 있으며, 이번 평가를 통해 연구중심대학으로서의 위상을 다시 한번 확인했다.

국립부경대는 개교 80주년을 맞아 연구중심대학, AX혁신대학, 글로벌혁신대학 등 다양한 혁신 전략을 추진하며 글로벌 연구 경쟁력 강화를 이어갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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