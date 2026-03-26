스탬프 투어·체육시설 예약 등 신규 콘텐츠 확대

서울 용산구가 2024년 구축한 '용산 실시간 스마트맵'에 대규모 언어모델(LLM) 기반 대화형 서비스를 새롭게 도입하고 지도 기반 신규 콘텐츠를 확대한다고 26일 밝혔다..

용산 실시간 스마트맵 화면. 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

용산 실시간 스마트맵은 5분 단위 유동인구, 시설물 위치정보, 관광정보 등을 지도로 제공하는 서비스다. 구는 올해 인공지능(AI) 대화 기능을 결합해 자연어 질의만으로 정보를 직관적으로 조회할 수 있도록 고도화할 계획이다. 가령 '이태원관광특구의 2024년 3월 26일 인구와 올해 3월 26일 인구를 비교해줘'라고 입력하면 최저·최고 인구 밀집 시간대 등 관련 정보를 한 번에 확인할 수 있다.

신규 콘텐츠도 잇따라 추가된다. 관광명소 모바일 인증 여행(스탬프 투어), 공유재산 스마트관리시스템, 지역 내 체육시설 예약 지원 등을 스마트맵에 구현할 예정이다.

구는 이번 사업을 단순한 기능 도입을 넘어 데이터기반행정 강화의 계기로 삼는다는 방침이다. 선거기간 투표소별 인구밀집도 등 시의성 있는 맞춤형 정보도 개방할 계획이다.

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박희영 용산구청장은 "AI 기반 기능을 도입해 필요한 정보를 더 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 해 행정업무 효율성과 활용도를 높이겠다"며 "향후 보안성과 안정성을 충분히 검토해 서비스 활용범위를 단계적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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