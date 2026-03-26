점심시간과 퇴근 시 소등 의무화

플라스틱 일회용품 사용 줄여

오리온 오리온 close 증권정보 271560 KOSPI 현재가 132,800 전일대비 1,300 등락률 -0.97% 거래량 13,963 전일가 134,100 2026.03.26 09:22 기준 관련기사 [오늘의신상]말차에 초코·딸기 더했다…꼬북칩·톡핑 한정판 "줄 서도 못 구한다" 5배 '웃돈' 거래까지 난리난 황치즈칩…과자 한정판의 세계[맛잘알X파일] 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 전 종목 시세 보기 은 정부의 에너지 절약 정책에 발맞춰 전사 차원의 에너지 절감 조치를 시행한다.

오리온은 27일부터 국내 전 계열사 임직원을 대상으로 에너지 절감 정책을 시행한다고 26일 밝혔다. 최근 국제유가 상승과 전력 비용 부담이 커지면서 기업 차원의 대응이 필요하다는 판단에서다.

오리온 본사 이미지. 오리온 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 정책은 차량 운행과 사무공간, 임직원 일상 전반에서 에너지 사용을 줄이는 데 초점이 맞춰졌다. 우선 영업·생산 등 필수 업무를 제외한 임직원 차량에 대해 '차량 5부제'를 도입해 불필요한 운행을 제한한다. 요일별 차량 운행을 나누는 방식으로 불필요한 이동을 줄이겠다는 취지다.

사무공간에서는 점심시간과 퇴근 시 소등을 의무화하고, 업무 시간 외 PC를 종료해 대기전력을 차단하도록 했다. 엘리베이터와 냉난방기 사용도 최소화하도록 권고했다.

임직원 생활 영역에서도 절감 노력을 병행한다. 플라스틱 일회용품 사용을 줄이고, 실내 단열 관리에 신경 쓰도록 했다. 출퇴근 시에는 대중교통 이용을 권장하기로 했다.

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오리온 관계자는 "정부의 에너지 절약 정책에 적극 동참하는 한편 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 조치"라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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