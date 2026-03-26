한화운용, PLUS 태양광&ESS ETF 순자산 1000억 돌파

한화자산운용은 'PLUS 태양광&ESS' 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 1000억원을 돌파했다고 26일 밝혔다.

한국거래소에 따르면, PLUS 태양광&ESS ETF는 24일 장마감 기준 순자산 1037억원을 기록했다. 기간별 수익률은 최근 3개월 55.2% 6개월 99.3% 1년 234.1%에 달한다.

이 같은 성과는 K태양광 산업이 인공지능(AI) 발전에 힘입어 신성장동력을 확보한 데다 미국 공급망 재편, 유가 급등 등으로 인해 에너지 안보 차원에서 중요성이 부각된 결과로 풀이된다. 태양광은 AI 데이터센터로 인해 폭증하는 전력수요를 가장 빠르게 충족시킬 수 있는 전력원으로 주목받고 있다. 가장 효율적인 청정 에너지원으로 주목받는 원자력은 발전소 건설에 약 10년 이상 소요된다. 태양광 발전의 간헐성을 보완할 수 있는 에너지저장장치(ESS) 수요도 함께 증가하고 있다.

우주 데이터센터라는 새로운 성장 동력도 존재한다. 엔비디아는 올해 GTC(GPU Technology Conference)에서 궤도 데이터센터(ODC) 구상을 발표했고 일론 머스크의 스페이스X도 위성 기반 태양광 발전 데이터센터를 추진 중이다. 특히 우주용 태양광 소재로 가장 적합한 후보 중 하나로 평가되는 페로브스카이트를 한화솔루션과 HD현대에너지솔루션이 연구·개발하고 있는 만큼 향후 관련 기업들의 모멘텀을 기대해 볼 만하다.

PLUS 태양광&ESS ETF는 전력을 생산하는 태양광(전력원), 전력을 저장하는 ESS, 전력을 운송하는 전력기기(변압·송배전) 등 태양광 산업의 밸류체인 전반에 투자한다. 구성종목은 ▲한화솔루션 ▲LS ELECTRIC ▲OCI홀딩스 ▲SK이터닉스 ▲HD현대에너지솔루션 ▲삼성SDI ▲HD현대일렉트릭 ▲LG에너지솔루션 ▲포스코퓨처엠 ▲엘앤에프 등 총 10종목이다.

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금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "AI 전력 수요 폭증, 우주 데이터센터, 미·중 패권 전쟁, 유가 상승 등 복합적 요인이 태양광&ESS 산업에 동시다발적으로 유리하게 작용하고 있다"며 "태양광 기업뿐 아니라 ESS와 전력기기를 포함한 태양광 밸류체인 전반에 투자할 수 있는 PLUS 태양광&ESS ETF를 활용하면 효율적으로 전반적인 산업 성장의 과실을 누릴 수 있을 것"이라고 밝혔다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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