구파발역 상권 맞춤 구성…가구·생활용품 중심 라인업 강화

PB 비중 85%·아울렛 할인 적용…실속형 소비 겨냥



롯데백화점이 서울 서북권 상권 공략을 위해 롯데몰 은평점에 일본 생활용품 브랜드 니토리를 선보인다.

롯데백화점은 26일 은평점에 니토리 매장을 오픈한다고 밝혔다. 은평점은 은평뉴타운 배후 수요를 기반으로 지하철 3호선 구파발역과 연결된 입지를 갖춘 점포로, 30~40대 고객 비중이 높은 것이 특징이다. 회사는 이 같은 상권 특성을 반영해 리빙 카테고리를 강화하고 관련 수요를 확대한다는 계획이다.

롯데백화점이 롯데몰 은평점 지하 1층에 오픈한 '니토리' 매장 전경. 롯데백화점. AD 원본보기 아이콘

이번 매장은 약 130평 규모로, 도심형 생활 패턴에 맞춘 상품 구성을 적용했다. 수납·정리용품과 주방용품 등 일상에서 활용도가 높은 상품군을 중심으로, 리클라이너 소파와 식탁, 사무용 의자 등 가구 제품도 함께 선보인다. 전체 상품 중 약 85%는 니토리 자체 브랜드(PB) 제품으로 채워 가격 경쟁력을 높였다.

상품 구성은 30~40대 가족 단위 고객을 겨냥해 가구 비중을 확대한 것이 특징이다. 주요 가구 카테고리 일부를 새롭게 도입했으며, 일본에서 판매 중인 일부 인기 상품도 국내에 처음 선보인다.

아울렛 점포 특성을 반영한 할인 행사도 운영된다. 밀폐용기, 식기, 수납용품 등 일부 상품은 30~50% 할인된 가격에 판매해 실속형 소비 수요를 겨냥했다. 이사나 입주를 앞둔 고객들이 선호하는 품목 위주로 상품을 구성한 점도 눈에 띈다.

오픈 기념 프로모션도 마련됐다. 4월 5일까지 일부 식기류와 침구, 쿠션 등 생활용품을 할인 판매하며, 구매 고객을 대상으로 경품 이벤트를 진행해 니토리 대표 상품을 증정할 예정이다.

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양혜정 롯데백화점 아울렛/몰 라이프스타일 팀장은 "은평점은 우수한 입지와 상권 잠재력을 고루 갖춘 핵심 점포"라며 "이번 니토리 오픈과 같이 상권의 특성을 반영해 급변하는 주거 트렌드에 최적화된 리빙 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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