해양 클러스터 도약 위한 금융·산업 협력 논의… 디지털·ESG 금융 전략 제시

한국해양수산개발원(KMI)과 부산국제금융진흥원(BFC)이 해양금융 혁신을 위한 협력의 장을 본격적으로 열었다.

두 기관은 지난 24일 부산 한국해양수산개발원 대강당에서 'K-해양금융 혁신 포럼' 출범식과 제1차 포럼을 개최하고, 해양 클러스터 발전을 위한 금융 중심 협력 방안을 논의했다.

조정희 원장은 출범사를 통해 "부·울·경 지역이 글로벌 1등 해양 클러스터로 도약하기 위해서는 개별 기업과 산업을 넘어 클러스터 차원의 시너지 창출이 중요하다"며 "이번 포럼이 해양금융 혁신 방안을 체계적으로 연구·제안하는 논의의 장이 되길 기대한다"고 전했다.

이명호 원장도 "해양금융 핵심 과제 발굴과 정책금융·민간자본 간 연결 구조 설계, 글로벌 수준의 제도 개선 등 실행 가능한 성과가 도출되길 바란다"며 "산업과 금융이 결합된 생태계 구축이 필요하다"고 강조했다.

이날 포럼에서는 전문가 강연과 종합토론이 이어졌다. 고려대학교 신관호 교수는 생산적 금융 정책이 해양 클러스터 발전으로 이어지기 위해서는 경제적 파급효과를 극대화하고 금융 리스크를 최소화하는 균형이 필요하다고 강조했다. 이를 위해 기업과 산업의 역량 강화, 통합적 산업정책을 통한 투자 수익성 제고가 병행돼야 한다고 설명했다.

이어 한국해양대학교 이기환 교수는 부산의 해양금융 중심지로서의 위상을 진단하며, 토큰증권 발행 등 금융 디지털화와 ESG 금융 모델 개발, 일본 이요은행 사례를 통한 민간금융 참여 확대 필요성을 제시했다. 또한 해양수도 특별법 제정 등 제도적 기반 마련을 통해 부산이 해양금융 분야에서도 세계적 경쟁력을 갖출 수 있다고 전망했다.

종합토론에서는 부산국제금융진흥원 이동해 실장을 좌장으로, 한국무역보험공사, 한국산업은행, 한국수출입은행, 한국해양진흥공사, 한국자산관리공사 등 주요 기관과 해운·조선 관련 단체 관계자들이 참여해 해양금융 중심의 클러스터 발전 전략을 심도 있게 논의했다.

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참석자들은 해양 산업의 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화를 위해서는 금융의 역할이 핵심적이라는 데 의견을 모았으며, 기존 금융 지원을 넘어 새로운 해양금융 서비스 모델 발굴의 필요성에도 공감했다.

이번 포럼은 해양 산업과 금융의 융합을 통해 부·울·경 해양 클러스터의 도약을 모색하는 출발점으로, 향후 정책과 산업 현장에 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있을지 주목된다.

한국해양수산개발원과 부산국제금융진흥원이 해양금융 혁신을 위한 'K-해양금융 혁신 포럼' 출범식을 갖고 있다. KMI 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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