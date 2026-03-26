경기 수원시가 4월부터 공직자 독서 학습 프로그램 '북(Book)돋움'을 운영한다. 독서로 얻은 통찰을 정책으로 연결하고 시민이 체감하는 행정 혁신을 추진하기 위한 조치다.

수원시는 앞서 지난 1월 지방정부 최초로 '독서국가' 비전을 실천하기 위한 공직자 학습 모델로 북(Book)돋움을 선정했다.

독서를 공직사회에 정착시키고 이를 정책으로 연결하는 수원형 학습 체계로 운영한다.

공직자들이 책을 매개로 소통하며 정책 아이디어를 공유했던 종전 '수요독서회'를 확대·개편한 프로그램이다.

공직자 20여 명이 4개 분임으로 나눠 자율적으로 독서와 토론을 진행한다.

이재준 수원시장(앞줄 오른쪽 두 번째)이 수원시 공직자 독서모임에 참석해 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공 AD 원본보기 아이콘

참여자들은 매달 분임 토론, 분기별 연합 토론을 하며 통찰력을 공유하고 시정 현안에 대한 해결 방안을 모색한다.

공직자의 업무와 사회 변화 흐름을 반영해 정책적 통찰을 높일 수 있는 도서를 선정한다. 토론에서 도출한 아이디어는 정책에 반영해 시민의 일상 변화를 이끄는 데 활용할 계획이다.

학습에 필요한 도서는 지역 서점에서 구입한다. 공공기관의 도서 구매를 지역으로 환원하고, 지역 서점과의 협력 관계를 강화해 상생 기반

을 마련한다.

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이재준 수원시장은 "공직자의 깊이 있는 독서와 토론은 시민의 고민을 해결하고 삶을 풍요롭게 하는 중요한 동력"이라며 "북(Book)돋움으로 행정의 질을 높이고 지역과 함께 성장하는 따뜻한 독서 문화를 정착시키겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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