경기도축산진흥센터가 도내 승용마 생산 농가의 비용 부담을 덜고 우수 승용마를 안정적으로 생산하기 위해 '승용마 번식지원 사업'을 전액 무료로 추진한다.


도 축산진흥센터는 2015년 한국마사회로부터 '경기·강원권 승용마 거점번식지원센터'로 지정된 이후 매년 도내 농가를 대상으로 자연교배와 인공수정 등을 무상으로 지원하고 있다.

민간 교배 시 발생하는 수백만 원 상당의 비용을 전액 절감할 수 있어 농가의 호응이 높은 사업이다.


사업의 핵심은 다년간 축적된 전문 기술을 총동원해 수태율을 극대화하는 것이다. 센터는 영하 198도의 액체질소에서 반영구적으로 보존 가능한 '동결정액'을 적극 활용한다. 이는 채취 후 2일만 지나도 생존율이 떨어지는 신선정액의 단점을 보완해 임신 적기를 놓치지 않도록 돕는 획기적인 방식이다.

경기도축산진흥센터가 승용마 거점번식 지원사업을 하고 있다. 경기도축산진흥센터 제공

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농가가 센터에 승용마를 맡기면 발정기 등 임신 적기에 맞춰 집중 관리하는 위탁 방식도 병행한다. 위탁 과정에서 발생할 수 있는 인적·물적 피해에 대비해 전문인 배상책임보험인 '승용마 번식보험' 가입도 마친 상태다. 농가는 비용 부담뿐만 아니라 교배 중 발생할 수 있는 사고 위험 걱정 없이 안전하게 위탁할 수 있다.


번식지원을 희망하는 농가는 교배 희망일 3일 전까지 전자우편(drunken012@gg.go.kr), 팩스(031-8008-6399) 또는 한국마사회 '호스피아' 누리집을 통해 접수하면 된다. 지원에 관한 자세한 사항은 경기도축산진흥센터(031-8008-6336)로 문의하면 안내받을 수 있다.

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이양수 도 축산진흥센터장은 "우수한 승용마 생산은 승마산업이 건전한 레저스포츠로 굳건히 자리 잡기 위한 필수 조건"이라며 "농가들이 비용 부담 없이 안심하고 높은 수태율을 얻을 수 있도록 거점번식센터의 역량을 총동원하겠다"고 말했다.


이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
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