고위 판사 평균 44억

전년보다 5000만원 증가

대법원장 18억 신고

대법관 재산 상위

이숙연·서경환·신숙희 순

이숙연 대법관이 지난 2024년 취임식에서 취임사를 하는 모습/ 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

대법관 중 최고 자산가는 이숙연 대법관으로 총 243억원에 달하는 재산을 보유한 것으로 나타났다. 조희대 대법원장은 18억2100여만원을 재산으로 신고했다.

대법원이 26일 공개한 '2026년 공직자 정기 재산 변동사항'에 따르면 공개 대상인 고위 판사 136명의 재산총액 평균은 44억4900만원으로 전년보다 평균 5135만원 증가했다.

조 대법원장은 18억2100만원을 신고했다. 배우자가 보유한 경기 성남시 아파트가 10억9900만원, 배우자와 반씩 보유한 서울 성동구 행당동 아파트가 6억원이었다. 그는 건물임대 채무로 10억원도 함께 신고했다.

대법관 중에서는 이숙연 대법관(243억1600만원), 서경환 대법관(79억원), 신숙희 대법관(47억원) 순으로 재산이 많았다. 가장 재산이 적은 대법관은 천대엽 대법관(3억1600만원)이었다.

고위 판사 중 '최고자산가'는 임해지 대구가정법원장이었고 공개 대상 중 재산이 가장 많았다. 이형근 서울고등법원 판사(365억), 이승련 사법정책연구원 원장(202억), 윤승은 서울고등법원 부장판사(186억) 순이었다.

윤승은 서울고법 부장판사가 195억1천만원, 이승련 사법정책연구원장이 193억8000만원을 각각 신고해 뒤를 이었다.

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가장 재산이 적은 고위 판사는 임상기 수원고법 부장판사로 3억원을 신고했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr



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