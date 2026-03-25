부산 롯데百, 27일∼4월 5일 '스프링 세일' 진행 봄 맞이 쇼핑 수요 공략



'롯데고메위크' 진행… 점포별 아웃도어·란제리·주방·식기 등 최대 80%↓

부산 롯데백화점(부산본점·광복점·동래점·센텀시티점)이 3월 27일부터 4월 5일까지 10일간 '스프링 세일(SPRING SALE)'을 열고 봄 시즌 쇼핑 행사에 돌입한다.

올해는 예년보다 따뜻한 날씨가 예상되지만, 이상기후로 온화한 봄을 온전히 즐길 수 있는 기간은 짧아질 것으로 보인다. 이에 따라 주말 나들이와 야외활동을 즐기려는 움직임이 더욱 활발해질 전망이다.

롯데백화점은 이러한 흐름에 맞춰 세일과 함께 '고메위크', '와인위크', '웨딩페어', '점별특가행사' 등 다채로운 콘텐츠를 선보이며 봄철 발길을 끌어모은다.

'스프링 세일'은 2026년 S/S 신상품을 포함해 총 360여개 브랜드가 참여하는 봄 시즌 첫 정기 세일이다. 패션 상품은 최대 50% 할인한 가격에 선보이며, 모자·스카프 등 시즌 잡화와 주얼리도 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 아울러 봄맞이 인테리어 소품과 주방 식기 등 라이프스타일 상품군 역시 다양하게 선보인다. 행사 기간 롯데카드 결제 고객에게는 5% 상당의 롯데상품권 증정 혜택도 마련한다.

롯데백화점 부산본점 4층 아디다스 골프 매장이 화사한 봄 라운딩 룩으로 단장했다. 백화점은 '스프링 세일' 기간에 맞춰 기능성과 트렌드를 겸비한 다양한 SS 골프웨어를 선보인다. 롯데百 부산본점 제공 AD 원본보기 아이콘

같은 기간 전점에서는 봄철 외식 수요를 겨냥한 '롯데고메위크(LOTTE GOURMET WEEK)'를 진행한다. 매주 금요일부터 일요일까지 롯데백화점 앱에서는 2만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 '엘페이' 전용 5000원 할인 쿠폰을 선착순으로 제공한다. 이와 함께 피크닉과 잘 어울리는 인기 주류를 최대 80% 할인된 가격에 선보이는 '와인위크'도 마련해 봄철 미식 경험을 한층 풍성하게 한다.

아울러 롯데백화점 부산본점 지하 1층 특설매장에서는 27일부터 4월 2일까지 최대 80% 할인 판매하는 비비안 속옷 대전이 열리고, 광복점 지하 1층 특설매장에서는 연중 최대 주류 박람회 '주락펴락'이 개최된다.

동래점 7층에서는 K2, 아이더, 노르디스크 등 'K2' 그룹 브랜드가 일제히 참여하는 슈퍼위크가 진행되며, 센텀시티점 지하 2층에서는 다양한 주방·식기 용품을 최대 80% 할인 판매한다.

봄 시즌을 맞아 예비 신혼부부를 위한 '웨딩 페어'도 열린다. 이번 행사는 롯데백화점 웨딩 특화 서비스'웨딩 마일리지'를 두 배로 적립할 수 있는 프로모션으로, 올해는 4월 3일부터 12일까지 진행한다. 롯데몰 동부산점도 동시에 진행되며 행사 기간 1000만원 이상 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 에비뉴엘 고객 전용 혜택인 '더한옥헤리티지' 호텔 갈라 디너 티켓을 증정하는 이벤트도 마련했다.

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롯데백화점 부산본점 진승현 점장은 "이번 스프링 세일은 시즌 상품 제안을 넘어 미식과 웨딩, 야외 활동까지 아우르는 '봄의 모든 순간'을 겨냥해 기획했다"며 "설레는 봄의 시작을 롯데백화점이 제안하는 감각적인 큐레이션과 풍성한 혜택으로 함께하시길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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