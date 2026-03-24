복지부·중기부 협업방안 발표

R&D→임상→사업화 연결 지원

글로벌 기업과 OI도 적극 추진

정부가 2030년까지 제약바이오벤처 기술이전 규모 30조원 달성을 목표로 전주기 지원체계를 추진한다. 연구개발(R&D)부터 임상, 사업화, 글로벌 진출까지 이어지는 구조를 구축해 블록버스터 신약 창출로 이어지는 K바이오 성장 기반을 강화하겠다는 전략이다.

보건복지부와 중소벤처기업부는 24일 서울 서초구 한국제약바이오협회에서 열린 합동 정책간담회에서 이 같은 내용을 담은 '제약바이오벤처 육성 전주기 협업방안'을 발표했다. 이날 간담회는 대통령 주재 국가창업시대 전략회의 후속 조치로 '모두의 창업' 프로젝트와 연계해 유망 제약바이오벤처의 혁신 신약 창출 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

정은경 보건복지부 장관(오른쪽)이 24일 서울 서초구 한국제약바이오협회에서 열린 제약바이오벤처 합동 정책간담회에서 발언하고 있다. 보건복지부 AD 원본보기 아이콘

현장에서는 국내 제약바이오 생태계에서 기업 간 협업이 부족하다는 문제 등이 거론됐다.

김용호 루다큐어 대표는 "국내 바이오벤처는 인수합병(M&A)이나 기술이전, 공동개발 등 협업이 부족한 상황"이라며 "제약사와 벤처 간 신약 개발 선순환 생태계가 필요하다"고 말했다. 윤태영 프로티나 대표는 "제약 산업은 초기에는 혁신과 창의성이 중요하지만 후반으로 갈수록 규제와 안전성이 핵심이 된다"며 "글로벌 빅파마와 협업할 수 있도록 정부가 마중물 역할을 해야 한다"고 했다.

강충길 올릭스 사장은 "기술평가를 통해 상장한 대부분 기업들은 법차손 등 상장 유지 요건이라는 또다른 허들을 마주한다"며 "정책자금 등을 통해 자금 조달 면에서는 매우 많이 개선됐지만, 상장 유지 조건을 맞추기 위한 여러 행위 들이 기업의 R&D를 위축 시킨다"고 했다. 윤태영 대표도 "기술특례상장 과정에서 기술 평가 기준이 일관되지 않다는 점은 최근 업계의 불안 요인"이라고 덧붙였다.

이승주 오름테라퓨틱 대표는 "새로운 기전의 신약 개발 과정에서 미국 식품의약국(FDA)의 도움을 받는 경우가 많다"며 "국내에서도 전문 인력을 확충하면 혁신 기술 심사 역량을 높일 수 있을 것"이라고 했다.

보건복지부와 중소벤처기업부가 24일 서울 서초구 한국제약바이오협회에서 제약바이오벤처 합동 정책간담회를 진행하고 있다. 보건복지부 원본보기 아이콘

정부는 K바이오의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 기업 성장 단계와 신약개발 전주기를 유기적으로 연계하는 통합 지원체계를 구축하기로 했다. 유망기업을 공동 발굴해 집중 지원하고, 블록버스터 신약 창출이 가능한 후보기업을 전략적으로 육성할 방침이다.

복지부와 중기부는 ▲혁신자금 공급을 통한 스케일업 ▲개방형 혁신을 통한 성과 창출 스피드업 ▲혁신생태계 레벨업 ▲정책 시너지업 등 '4UP 전략'을 추진한다. 민간이 발굴·투자한 기업에 정부가 후속 투자하는 스케일업 팁스(TIPS)를 통해 R&D와 사업화 자금을 패키지로 지원하고, 임상 단계까지 자금 공백이 발생하지 않도록 후속 지원도 연계할 계획이다. R&D 성과가 임상과 사업화로 연결되는 이른바 '이어달리기형 지원체계'를 마련한다.

해외 진출과 기술이전 확대를 위한 지원도 포함됐다. 정부는 기술이전 협업 탐색부터 계약 체결까지 전 과정을 지원하는 개방형 혁신(오픈이노베이션) 사업을 신설하고, 보스턴 CIC와 일본 쇼난 아이파크 등 해외 거점과 연계해 글로벌 진출을 지원한다. 국내에서도 인공지능(AI) 벤처와 제약벤처, 제약사 간 공동 R&D를 추진하고 의료데이터 활용을 확대할 방침이다. 현장 수요 기반의 규제 개선 과제를 공동 발굴·개선하고 제약바이오벤처 특화 통계와 모니터링 체계를 구축해 정책의 정밀도를 높일 예정이다.

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정은경 복지부 장관은 "부처 간 협업을 통해 성장 사다리를 구축해 K바이오의 글로벌 경쟁력을 한 단계 끌어올리고, 혁신이 산업의 성장으로 산업의 성장이 다시 국민 건강 증진으로 이어지는 선순환 구조를 만들어 나가겠다"고 말했다. 한성숙 중기부 장관은 "유망 제약바이오벤처가 글로벌 시장에서 성과를 창출할 수 있도록 적극적으로 뒷받침해 나가겠다"고 했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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