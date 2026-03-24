제25회 성평등가족부장관기

단체전 준우승

개인전 금·동메달

경북 성주군청 여자태권도선수단이 지난 13일부터 21일까지 강원특별자치도 삼척시에서 열린 '제25회 성평등가족부장관기 전국태권도대회'에서 단체전 준우승과 함께 개인전 금·동메달을 획득하는 쾌거를 이뤘다.

이번 대회는 한국여성태권도연맹이 주최하고 강원특별자치도태권도협회와 삼척시체육회가 주관했으며, 전국에서 4,100여 명의 선수가 참가해 겨루기·품새·격파 등 세 종목으로 치러졌다.

'제25회 성평등가족부장관기 전국태권도대회'에서 단체전 준우승과 함께 개인전 금·동메달을 획득 기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

성주군청 선수단은 겨루기와 품새 부문에 출전해, 신입 선수 중심의 어려운 상황에도 불구하고 뛰어난 팀워크와 투혼으로 각 종목에서 우수한 성과를 거두었다.

경기 결과 단체전(겨루기)에서는 '8강전 - 광산구청 48 : 56 성주군청 / 준결승 - 수성구청 15 : 35 성주군청 / 결승 - 청주시청 17 : 16 성주군청'으로 아쉽게 준우승을 차지했다.

겨루기 종목 개인전에서 -53kg 체급의 이은지 선수는 예선부터 결승까지 단 한 점도 내어주지 않으며 무결점 경기를 선보였고, 특히 결승전에서 전년도 전국체전 우승자인 동래구청 선수를 상대로 압도적 경기를 펼쳐 금메달을 목에 걸었다.

-67kg 체급의 박정현 선수는 16강전에서 춘천시청 선수에 이어 8강전 광산구청 선수를 연달아 돌려세우며 준결승에 진출, 끝까지 집중력을 잃지 않는 안정된 경기운영으로 동메달을 획득했다.

품새 종목 역시, 지난 2월 국가대표로 발탁되어 세계선수권대회 출전권을 획득한 유승민 선수가 탁월한 경기력으로 금메달을 목에 걸었으며, 지난해 유니버시아드대회 은메달리스트 손민선 선수는 발목 부상 중에도 투혼을 펼친 끝에 동메달을 추가하며 팀의 저력을 입증했다.

박은희 성주군청 여자태권도선수단 감독은 "당초 신입 선수들 교체가 많은 상황에서 어려움이 예상됐으나, 동계 훈련 내내 쉬지 않고 땀 흘린 결과라고 생각되며, 전국체육대회 상위 입상과 세계선수권대회 금메달을 목표로 장·단기 훈련계획을 세워 쉼 없이 달려가겠다"라고 소감을 전했다.

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성주군 관계자는 "열정과 근성으로 좋은 결과를 만들어 낸 선수단이 자랑스럽고, 이번 성과는 지역 체육 발전의 밑거름이 될 것"이라며 "앞으로도 성주군이 생활체육과 전문체육이 함께 성장하는 균형 있는 체육도시로 나아가도록 힘쓰겠다"라고 덧붙였다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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