日교과서, 또 '독도' 왜곡 주장…교육부 "즉각 시정하라"

"미래 지향적 한·일 관계 위해

책임있는 자세 보여야"

교육부는 독도를 '일본 영토'로 기재한 교과서를 검정 통과시킨 일본에 강력 항의하며 "즉각 시정하라"고 요구했다.

24일 교육부는 보도자료를 통해 "일본 문부과학성이 대한민국의 독도 영토주권을 부정하고 자국 중심 역사관에 따라 과거의 역사적 사실을 왜곡한 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 깊은 유감을 표한다"면서 "이에 대한 시정을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

이어 "역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 일본이 부당한 영유권 주장을 지속하는 것은 결코 용납할 수 없다"면서 "조선인 강제동원과 일본군 위안부 등 일본 제국주의의 과오를 축소·은폐하는 기술은 명백한 역사 왜곡"이라고 비판했다.

교육부는 "미래지향적 관계 발전을 위해서라도 일본 정부는 한·일 양국의 선린우호 관계를 공고히 하고 동북아의 평화와 협력을 증진하는 책임 있는 자세를 보여야 한다"며 "대한민국 교육부는 앞으로도 일본 교과서의 독도 영토주권 침해와 역사 왜곡의 부당성을 지속적으로 지적해 나갈 것"이라고 말했다. 이어 "초·중등 학생을 포함한 대국민 독도 교육과 역사 교육을 한층 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

이날 일본 문부과학성은 교과서 검정 조사심의회 총회를 열고, 일선 고등학교가 2027년도부터 사용할 교과서 심사 결과를 확정했다. 새로운 고교 정치·경제, 지리탐구 교과서 대부분에는 4년 전 검정을 통과해 현재 사용되는 교과서와 마찬가지로 독도 영유권을 주장하는 일본 정부 견해가 실렸다.

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제국서원이 펴낸 현행 지리탐구 교과서는 "다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)는 1905년 (일본) 정부가 귀속을 내외에 선언해 국제법에 따라 시마네현에 편입한 일본 고유 영토"라며 "한국이 불법으로 점거하고 있다"고 기술하고 있다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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