AI 비서 '카카오툴즈'에 외부 서비스 추가

대화로 쇼핑·예약 가능하지만

'원스톱'은 아직...앱 이동 거쳐야 실행

편집자주 인공지능(AI)이 우리의 일을 대신할 수 있는 시대가 올까? 영화에서나 볼 법한 먼 미래의 이야기였지만, AI 에이전트가 등장하면서 현실이 되고 있다. AI 에이전트는 이용자를 대신해 스스로 판단한 뒤 계획을 세워 작업까지 자동으로 수행하는 게 특징이다. 기업들이 잇따라 내놓고 있는 AI 에이전트 서비스들을 직접 이용해보고, 우리의 실생활에 얼마나 편리하게 활용할 수 있는지 분석해봤다.



카카오의 인공지능(AI) 에이전트(비서) '카카오툴즈'는 이용자의 요구에 답변만 하던 기존 챗GPT 포 카카오와 달리 대화를 통해 서비스를 이용할 수 있도록 돕는 실행력 있는 비서다. 지금까지는 카카오 계열사 서비스인 카카오맵, 카카오T, 카카오페이 등만 연동 가능했지만 최근 다른 기업들과의 제휴 확대로 패션, 유통, 세무, 여행, 취업, 푸드 등 다양한 분야에서 AI 비서 실행이 가능해졌다. 다만 서비스 초기 단계인 만큼 AI의 실행력은 다소 제한적이었다.

카카오툴즈에서 제품을 추천받는 모습. 카카오톡 앱 캡처 AD 원본보기 아이콘

기자가 사용해 본 카카오툴즈 도구들은 챗GPT 포 카카오와의 대화를 통해 즉각 활용할 수 있었다. '건성피부에 좋은 남자 스킨케어 제품 추천해 줘'라고 요청하자 올리브영 제품군 안에서 조건에 맞는 상품들이 추천됨과 동시에 화장품 사용법 안내가 뒤따랐다. '10만원대 남자 구두를 추천해달라'고 하자 이번에는 무신사에서 평점이 좋은 구두들이 추천됐다. 여행을 가기 위한 항공권을 찾아달라고 하자 마이리얼트립의 도구가 항공권을 검색해줬고, 국내 숙소를 검색해달라는 요청에는 조건에 맞는 숙소 목록을 보여줬다.

카카오툴즈에서 제품을 추천받는 모습. 카카오톡 앱 캡처 원본보기 아이콘

안내자 역할에 그친 AI 비서의 실행 능력

다만 진짜 실행력이 있는 AI 비서라기에는 아직 부족한 모습들이 보였다. 요청을 받은 AI 비서의 실행력이 관련 있는 외부 서비스로의 연동을 돕는 안내자 수준에 그쳐 있기 때문이다. 이용자가 원하는 조건에 맞는 상품을 추천해 보여주는 것까지는 가능했지만, 실제 구매를 위해서는 무신사나 올리브영 등 외부 쇼핑몰로 이동해야 했다. 또 AI 비서가 추천한 서비스의 예약을 위해서도 외부 앱으로 이동해 예약 정보, 결제 정보를 직접 입력해 실행하는 과정이 필요했다. AI 비서의 핵심인 '스스로 판단하고 행동'하는 수준까지는 이르지 못한 셈이다.

카카오툴즈에서 카카오의 서비스를 이용하는 모습. 카카오톡 앱 캡처 원본보기 아이콘

카카오페이, 카카오T 등 카카오 내 서비스들도 이용이 제한적인 상황은 마찬가지다. AI 비서와의 대화를 통해 카카오페이 송금 내역과 결제 금액을 확인할 수 있지만 송금 기능은 이용할 수 없었다. 택시 호출 요청을 하면 카카오T 앱 링크만 연결 받을 수 있을 뿐 이용할 수 있는 택시가 호출되는 것은 아니다. 이에 대해 카카오 관계자는 "AI 에이전트를 통해 실제 결제와 예약까지 이뤄지기 위해서는 기술적으로 많은 것들이 해결돼야 한다"면서 "카카오툴즈가 아직 베타 서비스 단계인 만큼 점차 서비스를 고도화할 예정"이라고 설명했다.

AI 비서로 이용할 수 있는 서비스 항목이 최대 10개로 제한되는 점도 개선이 필요한 부분이다. 현재 카카오툴즈에 탑재된 서비스 도구들은 총 18개인데, 이 가운데 이용자는 10개까지만 사용이 가능하다. 너무 많은 서비스가 연동돼 AI 비서의 활동에 과부하가 걸리는 것을 막기 위한 조치다.

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카카오는 이용자가 챗GPT 포 카카오와의 대화만으로도 서비스 처리를 원스톱으로 할 수 있는 AI 비서 구현을 목표로 한다. 유용하 카카오 AI 커넥트 성과리더는 "다양한 산업군의 파트너사들과의 긴밀한 협력을 통해 AI 에이전트가 이용자의 일상 깊숙이 스며드는 환경을 만들고자 한다"고 말했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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