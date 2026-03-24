대신증권, 정기주주총회 개최…배당·자사주 소각 확정

28년 연속 배당·1535만주 소각

대신증권 대신증권 close 증권정보 003540 KOSPI 현재가 38,600 전일대비 500 등락률 +1.31% 거래량 73,528 전일가 38,100 2026.03.24 15:30 기준 관련기사 대신증권, 고배당·고금리 중심 리테일 전략 개편 대신증권, 보통주 1200원 배당…2028년까지 자본확대 대신자산신탁, 신림5구역 추진위와 업무협약 체결 전 종목 시세 보기 은 24일 제65기 정기주주총회를 열고 재무제표 승인, 이사 선임, 배당안 등 총 7개 안건을 원안대로 의결했다고 밝혔다.

이번 주총에서는 ▲제65기 재무제표 승인 ▲정관 변경 ▲이사 선임 ▲감사위원이 되는 사외이사 선임 ▲사외이사인 감사위원 선임 ▲이사 보수 한도 승인 ▲자기주식 보유 및 처분 계획 승인 등이 모두 통과됐다. 확정된 연결 기준 실적은 매출 5조639억원, 영업이익 3014억원, 당기순이익 1867억원이다.

특히 주주환원 정책의 핵심인 배당안도 원안대로 가결됐다. 대신증권은 보통주 1주당 1200원, 우선주 1250원, 2우B 1200원의 현금배당을 결정했다. 이로써 28년 연속 현금배당 기록을 이어가게 됐다. 또한 보통주를 포함한 총 1535만주의 자사주를 향후 6개 분기에 걸쳐 단계적으로 소각하기로 하면서 주주가치 제고 정책을 한층 강화했다.

이사 선임도 원안대로 의결됐다. 양홍석 부회장은 사내이사로 재선임됐으며, 진승욱 신임 대표이사가 사내이사로 신규 선임됐다. 사외이사로는 김성호, 조선영, 한승희 이사가 재선임됐고, 이관영, 이재은 이사가 새롭게 선임됐다.

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정민욱 대신증권 경영기획부문장은 "배당과 자사주 소각을 병행하는 적극적인 주주환원 정책을 통해 주주가치를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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