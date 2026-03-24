제보자·언론사 상대 형사고소·손배소

수표 조회로 진위 가려질 사안 주장

"허위사실 유포 더는 묵과 못 해"

장세일 영광군수 자녀가 자신에게 금품을 제공하려고 했던 제보자의 부탁을 거절한 뒤 보낸 문자 메시지 일부. 장 군수측 제공 AD 원본보기 아이콘

6·3 전국동시지방선거를 앞두고 전남 영광군수 선거를 둘러싼 '금품수수 의혹 영상' 논란이 법적 공방으로 비화하고 있다. 장세일 영광군수 측은 해당 영상이 "명백한 허위사실이자 조작"이라며 형사고소와 손해배상 청구 등 법적 대응에 나섰다.

장 군수는 24일 입장문을 내고 "일부 인터넷 언론과 유튜브 채널에서 유포 중인 '군수 딸 금품수수 의혹 영상'은 사실과 전혀 다른 내용이다"이라며 "선거를 혼탁하게 만들기 위한 악의적 흑색선전이다"고 주장했다. 이어 "금품을 받은 사실은 전혀 없다"고 강조했다.

논란의 핵심인 '수표'와 관련해서는 "제보자가 주장하는 수표의 사용자 이력 조회만으로도 사실 여부가 단시간에 확인될 수 있다"며 "언론과 수사기관이 수표번호 등을 확보해 신속히 검증해야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "확인되지 않은 내용을 지속적으로 유포하는 행위는 선거 질서를 훼손하는 범죄"라고 했다.

장 군수 측은 이미 법적 대응에 착수한 상태다.

장 군수의 딸은 지난 13일 허위사실 유포자들을 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했으며, 23일 보충 조사까지 마쳤다. 또 이날 제보자의 주장을 검증 없이 보도한 일부 인터넷 언론사를 상대로 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의의 형사고소장도 제출했다.

이와 별도로 영상물 삭제 및 게시금지 가처분 신청과 손해배상 청구 소송도 제기했다.

장 군수 측은 "더 이상 불법적인 흑색선전을 묵과할 수 없다"며 "끝까지 책임을 묻겠다"고 밝혔다.

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수사기관을 향해선 "신속하고 엄정한 수사를 통해 사건의 배후와 진실을 밝혀야 한다"고 촉구했다. 유권자들에게는 "거짓과 선동에 현혹되지 말고 정책과 비전을 기준으로 판단해 달라"고 호소했다. 아울러 더불어민주당 중앙당과 전남도당을 향해서도 "공정한 경선 관리를 위해 사실관계를 면밀히 조사해달라"고 요청했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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