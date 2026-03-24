기업CEO·재무담당 대상, 환리스크 대응 역량

BNK부산은행이 지역 수출입 기업을 대상으로 환율 전망을 공유하는 자리를 가졌다.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 24일 부산 사하구 레이어스 호텔에서 부·울·경 지역 수출입 기업 CEO와 재무담당자 40여명을 초청해 '2026년 2분기 환율 및 글로벌 경제 전망 세미나'를 개최했다고 알렸다.

이번 세미나는 글로벌 지정학적 긴장과 주요국 통화정책 변화로 환율 변동성이 확대되는 상황에서 지역 기업의 대응 역량을 높이고 안정적인 경영환경 조성을 지원하기 위해 마련됐다.

BNK부산은행이 24일 부산 사하구 레이어스 호텔에서 부울경 지역 수출입 기업 CEO 및 재무담당자 40여명을 초청해 ‘2026년 2분기 환율 및 글로벌 경제 전망 세미나’를 갖고 있다. AD 원본보기 아이콘

강연은 부산은행 이영화 이코노미스트가 맡았다. 올해 2분기 환율 전망과 글로벌 거시경제 흐름을 중심으로 설명했다. ▲미국·이란 전쟁 등 지정학적 리스크가 금융시장에 미치는 영향 ▲글로벌 정치·경제 변수에 따른 시장 변동성 ▲외환 수급 구조 변화 등 기업 경영에 영향을 미치는 주요 이슈를 짚고 대응 방향을 제시했다.

정해수 자금시장그룹장은 "환리스크 관리는 기업 경영의 핵심 요소"라며 "지역 기업의 안정적인 경영을 지원하기 위한 외환·무역 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

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부산은행은 환율 전망 리포트 정기 제공, 파생상품 기반 리스크 관리 컨설팅, 수출입 금융 지원 등 기업 맞춤형 외환·무역 금융 서비스를 통해 지역 기업 지원을 이어가고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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