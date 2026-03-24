작심스터디카페 아파트 커뮤니티 활용 사례 등장… 복합문화공간 활용 대안 주목

최근 스터디카페가 단순 학습 공간을 넘어 복합문화공간으로 확장되면서, 아파트 커뮤니티 시설 내 활용 사례도 등장하고 있다. 이러한 흐름 속에서 작심스터디카페는 다양한 공간에 적용 가능한 모델로 주목받고 있다.

기존 스터디카페는 시험 준비나 자격증 학습을 위한 공간으로 인식되어 왔지만, 최근에는 노트북 작업, 자기계발, 휴식까지 가능한 복합형 공간으로 변화하고 있다. 이용층 역시 학생 중심에서 성인까지 확대되며 공간 활용 범위가 넓어지는 추세다.

이러한 변화는 주거 공간에서도 새로운 가능성으로 이어지고 있다. 일부 아파트 단지에서는 입주민을 위한 커뮤니티 시설 구성 시 스터디카페 형태의 공간을 도입하거나 검토하는 사례가 나타나고 있다. 자녀 학습 공간뿐 아니라 성인 입주민의 업무 및 자기계발 공간으로도 활용할 수 있어 다목적 시설로서의 장점이 부각되고 있다는 평가다.

작심스터디카페는 커피, 티백, 다과 등을 무상으로 제공하고, 조용하고 프라이빗한 환경을 갖춘 점에서 기존 카페와 차별화된 이용 경험을 제공하고 있다. 일부 매장에는 스타일러와 안마의자 등 편의 시설도 도입되며, 단순 학습 공간을 넘어 머무를 수 있는 공간으로 진화하고 있다.

이와 같은 구조는 카페에서 공부하던 '카공족' 수요까지 흡수하며 이용층을 확장시키는 요인으로 작용하고 있다. 카페 대비 합리적인 비용과 높은 집중 환경이 결합되면서 장시간 이용이 가능한 공간으로 자리 잡고 있다는 분석이다.

또한 건물주나 시행사 입장에서도 유휴 공간을 활용할 수 있는 하나의 대안으로 검토되는 사례가 나타나고 있다. 무인 운영이 가능한 구조를 갖추고 있어 관리 부담을 줄일 수 있으며, 안정적인 수요를 기반으로 공간 효율성을 높일 수 있다는 점이 긍정적으로 작용하고 있다.

작심스터디카페는 현재 700개 이상의 가맹점과 다수의 직영점을 운영하며 브랜드 확장을 이어가고 있으며, 직영 매장을 통해 축적된 운영 시스템을 기반으로 다양한 입지에서 적용 가능한 모델을 구축하고 있다.

업계에서는 스터디카페가 학습 공간을 넘어 '생활형 복합문화공간'으로 진화하면서, 주거 공간과 결합된 형태의 활용 가능성도 점차 확대될 것으로 보고 있다.

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작심스터디카페 관계자는 "스터디카페가 다양한 생활 공간과 결합될 수 있는 모델로 확장되고 있다"며 "앞으로도 공간 활용 측면에서 다양한 가능성을 검토해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

lshb01@asiae.co.kr



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