미·이란 사태 민생방어 총력

물가·석유 가격 안정화 도모

광주 북구청 전경. AD 원본보기 아이콘

미국과 이란의 군사 충돌로 국제 경제 위기가 장기화하는 가운데, 광주광역시 북구가 민생경제 보호를 위해 '비상경제대응 TF(태스크포스)'를 꾸리고 본격적인 대응에 나섰다.

24일 북구에 따르면 이번 TF는 부구청장을 단장으로 민생경제과, 시장산업과, 중소기업지원과, 위생과 등 4개 부서가 참여해 운영된다. 활동 기간은 중동 사태가 종료될 때까지 유지된다.

TF는 크게 ▲민생 물가 안정 ▲석유 가격 안정 ▲수출입 지원 등 3대 분야를 중심으로 비상 상황에 대응한다.

우선 물가대책 종합상황실을 운영해 경제 상황이 호전될 때까지 민생 물가를 잡는다. 물가 모니터 요원을 27개 동 전체로 확대해 주요 품목의 가격 동향을 살피고 불공정 거래 행위를 엄단할 계획이다. 지역 내수 촉진을 위해 지방재정을 신속히 집행하고, 지역화폐인 '부끄머니' 사용을 독려해 지역경제 선순환을 유도한다.

유가 급등에 대비한 관리도 강화한다. 석유·가스 판매업소를 대상으로 매주 1회 이상 한국석유관리원과 합동 점검을 벌이고 자체 현장 점검도 수시로 진행해 가격 담합이나 불법 유통 행위를 막는다.

또 중동 수출기업의 피해 상황을 지속적으로 파악해 내역을 접수하고, 유관 기관과의 협력 체계를 공고히 해 실질적인 지원 방안을 마련할 방침이다.

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북구 관계자는 "중동 정세 불안이 장기화되면서 고유가와 물가 상승 등으로 서민 경제와 지역 기업의 부담이 커지고 있다"며 "TF를 중심으로 시시각각 변하는 상황을 면밀히 점검해 체계적으로 대응하는 등 민생 안정에 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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