포항 랜드마크, '스페이스워크·연오랑세오녀 테마공원·사방기념공원' 선정

POEX 연계 복합 MICE 공간으로 단계적 고도화 추진

포항시는 24일 시청 중회의실에서 '포항형 유니크 베뉴(Unique Venue) 현판 수여식'을 열고 유니크 베뉴를 공식 지정하며 MICE 산업 경쟁력 강화에 나섰다.

이날 행사는 장상길 포항시장 권한대행 주재로 마이스산업과 등 관련 부서와 유관기관 관계자 20여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

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유니크 베뉴는 MICE 행사에서 공식 회의 외에 만찬, 환영 행사, 네트워킹 등 연회성 공식 프로그램을 운영할 수 있는 차별화된 공간을 의미한다.

포항시 유니크 베뉴는 '포항형 유니크베뉴(PUV) 기본계획 수립 용역' 결과를 바탕으로 ▲스페이스워크(환호공원) ▲연오랑세오녀 테마공원(귀비고) ▲사방기념공원 3곳이 선정됐다.

선정된 대상지 3곳은 포항의 문화·자연·산업 자원을 복합적으로 담아낸 공간으로, 바다와 도시가 어우러진 경관과 행사 운영 여건 측면에서 유니크 베뉴로서의 적합성을 인정받았다.

시는 이번 선정을 계기로 유니크 베뉴 홍보를 강화하고 소규모 회의 중심의 시범 운영을 통해 활용 경험을 축적해 나갈 계획이다.

또한 향후 준공 예정인 포항국제전시컨벤션센터(POEX)와 연계해 유니크 베뉴를 MICE 행사 지원이 가능한 복합 공간으로 단계적으로 고도화할 방침이다.

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장상길 포항시장 권한대행은 "유니크 베뉴 선정은 포항형 MICE 사업의 본격적인 출발점"이라며 "국제회의 유치 경쟁력을 높이고 참가자들에게 포항만의 차별화된 경험을 제공하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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