근우회, 신천지-정치권 사이 '연결고리' 지목

이희자 회장, 친윤 의원들에 후원

'통일교·신천지 정교 유착 의혹'을 수사하는 검경 합동수사본부가 신천지와 정치권 사이 가교 역할을 한 것으로 지목된 근우회에 대한 강제수사에 나섰다.

'정교유착' 검경 합수본 김태훈 본부장 출근.연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

24일 법조계에 따르면 합수본은 이날 서울 마포구 한국근우회 본관과 이희자 근우회장 자택 등에 검사와 수사관을 보내 정치자금 후원 및 기부 내역 등을 확보하고 있다. 압수수색 영장에는 정치자금법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌다.

이 회장은 신천지 관련 자금을 이용해 이른바 '친윤' 계열인 권성동 국민의힘 의원과 박성중 전 국민의힘 의원에게 각각 1000만원씩 후원한 혐의를 받는다.

정치자금법상 법인이나 단체 관련 자금으로 정치자금을 기부하거나, 개인이 기부한 정치자금을 보전해줄 수 없다.

근우회는 신천지와 정치권의 연결고리 역할을 한 곳으로 지목된 단체다. 이만희 총회장이 이희자 회장을 통해 유력 정치인들을 만나며 관계를 쌓아온 것으로 전해졌다.

합수본은 신천지 내부 자금 횡령 사건에 대해서도 압수수색 중이다.

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합수본은 이날 압수수색한 자료를 토대로 신천지 교단 자금이 특정 경로를 거쳐 근우회 쪽으로 넘어가 후원금으로 사용됐는지 등을 살펴볼 방침이다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



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