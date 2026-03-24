시 승격 30주년·양산방문의 해



시민 참여형 콘텐츠 대폭 확대

해마다 돌아오는 벚꽃이지만, 올해의 봄은 또 다르다.

경남 양산시와 양산문화재단이 공동 주최하고 양산문화재단이 주관하는 '2026 물금벚꽃축제'가 4월 4일과 5일 이틀간 황산공원 문주광장과 중부광장 일대에서 개최된다.

특히 올해는 시 승격 30주년과 양산방문의 해를 맞아 도시 위상을 제고하고 지역경제 활성화를 위해 시민과 소상공인이 직접 참여할 수 있는 참여형 콘텐츠를 대폭 확대했다. 시와 재단은 이를 통해 물금 벚꽃 축제를 황산공원과 벚꽃 터널을 활용한 지역 대표 관광 페스티벌로 육성해 나갈 방침이다.

올해 축제는 '물금, 벚꽃이 피었습니다'를 슬로건으로 주제 테마존, 벚꽃 터널, 어린이합창단과 지역 예술인 공연, 가족 뮤지컬, 체험 프로그램 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 힐링 콘텐츠로 구성되며, 물금읍 승격 30주년을 기념하는 특별 전시도 함께 진행된다.

4월 4일 개막공연에는 김용빈·양지원·유민지·별사랑이, 4월 5일 폐막공연에는 황가람·최전설·하하＆스컬 등이 출연해 축제의 열기를 더할 예정이다. 아울러 방문객 편의를 위해 황산공원 중부광장과 문주마당(메인무대)을 오가는 '벚꽃타요(전기카트)'를 운행한다.

방문객들이 안전하게 벚꽃길을 이용할 수 있도록 4월 1일 12시부터 4월 6일 21시까지 낙동로 약 1㎞ 구간(서부지하차도∼황산공원 캠핑장 입구)의 차량 통행을 제한하고, 4월 4일부터 5일까지 양일간 문주광장 메인무대 앞 도로도 추가로 통제할 계획이다.

특히 같은 기간(4월 4일) 부산시체육회가 주관하는 부산시민자전거대축전의 행사 코스가 황산공원을 경유하는 만큼, 시와 재단은 행사 간 혼선 방지와 방문객 안전사고 예방을 위해 주요 구간 안전관리 지원 등 행사 안전관리에 만전을 기할 예정이다.

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양산시 관계자는 "완연한 봄과 함께 물금 벚꽃이 꽃망울 키우고 있다"며 "물금벚꽃축제와 함께 양산의 봄을 마음껏 즐기시길 바란다"고 말했다.

물금벚꽃축제는 2012년부터 2023년까지 물금읍 지역축제로 개최되다가 2024년부터 시 축제로 승격돼 규모를 확대했으며, 지난해에는 전국적인 산불에 따른 국가재난 상황으로 행사가 취소됐다.

2026 물금벚꽃축제 포스터. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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