이재명 대통령은 24일 청와대에서 한국노동조합총연맹 지도부와 만나 노동 정책을 논의한다.

이재명 대통령이 23일 청와대 영빈관에서 열린 제59차 중앙통합방위회의에서 발언하고 있다. 2026.3.23 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 간담회는 '존중과 신뢰로, 노동과 함께 여는 새로운 성장'을 주제로 노동 현장의 생생한 의견을 청취하기 위해 마련됐다. 간담회에서는 제조, 운수, 공공, 공무원, 사회서비스업 등 분야별 노동정책 방향에 대한 발제와 심도 있는 토론이 진행될 예정이다.

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한국노총에서는 김동명 위원장을 포함한 임원과 회원 조합 위원장 등 총 29명이 참석할 예정이다. 청와대에서는 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 문진영 사회수석이 참석하고, 정부에서는 김영훈 고용노동부 장관, 김지형 경제사회노동위원회 위원장, 박수근 중앙노동위원회 위원장이 함께한다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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