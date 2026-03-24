NH-Amundi운용, 'HANARO ETF 메가트렌드 가이드북' 발간

ETF 관련 4대 테마 제시

테마별 HANARO ETF 투자 전략 소개

NH-Amundi자산운용은 개인 투자자를 위한 'HANARO ETF 메가트렌드 가이드북'을 발간했다고 24일 밝혔다.

가이드북은 현재 구조적 변화를 주도하는 4대 메가트렌드로 ▲인공지능(AI) ▲코리아 리레이팅 ▲K-트렌드 ▲지정학적 격변을 제시했다. 가이드북에는 각 테마에 대한 분석과 이에 최적화된 HANARO ETF 개요 및 구성 종목 등 실질적인 투자 판단에 필요한 정보가 담겼다.

AI 테마에서는 생성형 AI에서 에이전틱 AI, 피지컬 AI로 진화하는 인공지능의 발전 단계를 조명했다. AI 발전 흐름에 유연하게 대응하고자 하는 투자자에게는 운용역이 직접 종목을 선별하는 HANARO 글로벌피지컬AI액티브 HANARO 글로벌피지컬AI액티브 close 증권정보 0040S0 KOSPI 현재가 18,880 전일대비 340 등락률 +1.83% 거래량 4,933 전일가 18,540 2026.03.24 09:57 기준 전 종목 시세 보기 , HANARO 글로벌생성형AI액티브 HANARO 글로벌생성형AI액티브 close 증권정보 461340 KOSPI 현재가 31,625 전일대비 425 등락률 +1.36% 거래량 547 전일가 31,200 2026.03.24 09:57 기준 관련기사 美 증시, 올해도 AI가 이끈다…"빅테크에서 주도주 찾아야" 전 종목 시세 보기 를 추천했다.

반도체 산업에 주목한다면 HANARO Fn K-반도체 HANARO Fn K-반도체 close 증권정보 395270 KOSPI 현재가 33,800 전일대비 290 등락률 +0.87% 거래량 793,560 전일가 33,510 2026.03.24 09:57 기준 관련기사 NH-Amundi운용 'HANARO Fn K-반도체 ETF' 순자산 1조원 돌파 전 종목 시세 보기 , HANARO 반도체핵심공정주도주 HANARO 반도체핵심공정주도주 close 증권정보 476260 KOSPI 현재가 12,700 전일대비 325 등락률 +2.63% 거래량 110,039 전일가 12,375 2026.03.24 09:57 기준 전 종목 시세 보기 를, AI 수요 확대로 수혜가 기대되는 에너지 인프라에 관심이 있다면 HANARO 원자력iSelect HANARO 원자력iSelect close 증권정보 434730 KOSPI 현재가 67,085 전일대비 410 등락률 -0.61% 거래량 275,996 전일가 67,495 2026.03.24 09:57 기준 관련기사 [클릭 e종목]"올해 원전 투자 '운영'에서 '건설'로 바뀐다" NH-Amundi자산운용 'HANARO 원자력iSelect' ETF, 순자산 7500억원 돌파 원자력 투자 지속에 수혜 기업 주목…ETF 수익률도 '고공행진' 전 종목 시세 보기 , HANARO 전력설비투자 HANARO 전력설비투자 close 증권정보 491820 KOSPI 현재가 39,170 전일대비 230 등락률 +0.59% 거래량 35,815 전일가 38,940 2026.03.24 09:57 기준 전 종목 시세 보기 , HANARO CAPEX설비투자를 살펴볼 만하다고 조언했다.

코리아 리레이팅 테마에서는 상법 개정과 자본시장 제도 개선으로 본격화되는 한국 증시의 구조적 재평가 흐름에 주목하며 HANARO 증권고배당TOP3플러스 HANARO 증권고배당TOP3플러스 close 증권정보 0111J0 KOSPI 현재가 16,585 전일대비 65 등락률 -0.39% 거래량 81,298 전일가 16,650 2026.03.24 09:57 기준 관련기사 "너도 나도 사고 팔고"…100조 거래로 수익률 대박 난 '이것' 전 종목 시세 보기 , HANARO K고배당 HANARO K고배당 close 증권정보 322410 KOSPI 현재가 22,120 전일대비 160 등락률 +0.73% 거래량 30,171 전일가 21,960 2026.03.24 09:57 기준 전 종목 시세 보기 을 통한 투자 전략을 소개했다.

K-트렌드 테마에서는 한국 문화 콘텐츠의 글로벌 확산과 이에 따른 기업가치 재평가에 주목했다. 이를 포착하는 상품으로 HANARO Fn K-POP&미디어, HANARO K-뷰티 HANARO K-뷰티 close 증권정보 479850 KOSPI 현재가 15,360 전일대비 240 등락률 +1.59% 거래량 16,706 전일가 15,120 2026.03.24 09:57 기준 전 종목 시세 보기 , HANARO Fn K-푸드 HANARO Fn K-푸드 close 증권정보 438900 KOSPI 현재가 11,740 전일대비 280 등락률 +2.44% 거래량 12,130 전일가 11,460 2026.03.24 09:57 기준 전 종목 시세 보기 를 제시했다.

지정학적 격변 테마에서는 미·중 패권 경쟁 심화와 탈달러화, 유럽 재무장 등 글로벌 안보 질서 재편이 만들어내는 투자 기회를 분석했다. 불확실성 확대 속 금 수요 증가에 대응하는 HANARO 글로벌금채굴기업 HANARO 글로벌금채굴기업 close 증권정보 473640 KOSPI 현재가 31,360 전일대비 1,015 등락률 +3.34% 거래량 43,673 전일가 30,345 2026.03.24 09:57 기준 관련기사 금값 고공행진에 金 ETF 승승장구 전 종목 시세 보기 , 유럽의 독자 방위산업 투자 확대를 겨냥한 HANARO 유럽방산 HANARO 유럽방산 close 증권정보 0082F0 KOSPI 현재가 11,240 전일대비 10 등락률 -0.09% 거래량 142 전일가 11,250 2026.03.24 09:57 기준 전 종목 시세 보기 등을 핵심 투자 수단으로 소개했다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "이번 가이드북은 복잡한 시장 환경 속에서 투자자들이 장기적 성장 동력을 갖춘 테마를 발굴하고 자신에게 맞는 ETF 포트폴리오를 구성할 수 있도록 돕기 위해 마련했다"며 "투자자들이 단기적인 시장 파고에 흔들리지 않고 장기적·구조적 성장의 결실을 볼 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

AD

메가트렌드 가이드북은 HANARO ETF 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>