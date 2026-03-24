백현진, 류승룡·오정세와 한솥밥…프레인TPC 전속계약

연기·미술·음악 등 전방위 활동

음악과 미술, 연기를 넘나드는 전방위 예술가 백현진이 프레인TPC에 새 둥지를 틀었다.

프레인TPC는 최근 백현진과 전속계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 1997년 밴드 '어어부 프로젝트'로 연예계에 데뷔한 백현진은 다수의 작품에서 선 굵은 연기를 보여줬다. 드라마 '무빙'과 '모범택시', OTT 시리즈 '직장인들' 시즌 2, 영화 '삼진그룹 영어토익반'과 '그것만이 내 세상' 등에 출연하며 배우로서 입지를 굳혔다.

순수 미술과 문학 영역에서도 꾸준히 창작 활동을 이어간다. 최근에는 서울에서 느낀 경험을 바탕으로 개인전 '서울 신택스'를 열었다.

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프레인TPC에는 류승룡, 오정세, 김무열, 이준 등 대중적 인지도가 높은 배우들이 대거 포진해 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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