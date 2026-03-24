푸드나무, 감사의견 '적정'…관리종목·투자주의환기종목 탈피

푸드나무 푸드나무 close 증권정보 290720 KOSDAQ 현재가 3,270 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,980 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 푸드나무, 264억원 3자배정 유상증자 결정 [기로의상장사]푸드나무③김영문 대표 ‘PF 빚더미’ 개인법인 은폐 적자에 3000만원대 직원급여는 깎고…4.9억으로 연봉 올린 대표[기로의상장사]푸드나무② 전 종목 시세 보기 가 외부감사에서 '적정' 의견을 확보하며 관리종목 및 투자주의환기종목에서 벗어나게 됐다.

푸드나무는 24일 공시를 통해 지난해 별도 및 연결 재무제표 모두 외부감사인으로부터 적정 의견을 받았다고 밝혔다. 내부회계관리제도에 대한 감사 의견 역시 적정으로 제시됐다.

이번 감사보고서 제출을 통해 재무 신뢰성과 경영 투명성이 한층 회복됐다는 평가가 나온다. 특히 관리종목과 투자주의환기종목 지정 사유가 해소되면서 대외 신뢰도 역시 개선될 것으로 기대된다.

재무 구조도 큰 폭으로 개선됐다. 연결 기준 자본총계는 전기 말 약 22억원에서 당기 말 약 350억원으로 증가했고, 부채총계는 약 1059억원에서 515억원으로 감소했다. 이에 따라 순부채비율도 3621%에서 113%까지 낮아졌다.

회사는 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 다양한 조치를 이어가고 있다. 인력 구조조정과 비주력 자회사 매각, 물류 효율화 등 경영 개선 활동을 진행하는 한편 자본 확충과 자금 조달 방안도 마련 중이다.

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회사 관계자는 "감사보고서 제출로 재무 기반이 안정된 만큼 앞으로는 수익성 중심의 사업 운영과 핵심 경쟁력 강화에 집중할 계획"이라며 "지속적인 체질 개선을 통해 기업가치를 제고해 나가겠다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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