출연료 비싼 배우들 대체재로 부상

"닮은꼴 불편" 온라인 반응 엇갈려

초상권·저작권 등 법적 논란은 여전

중국에서 인공지능(AI) 배우를 실제 연기자처럼 대우하는 시도가 처음으로 공식화됐다. 제작 효율을 앞세운 실험이지만, 현장과 온라인에서는 거부감과 법적 논란도 동시에 불거지고 있다.

중국 AI 배우 린시옌(왼쪽)과 친링웨. 야오커미디어 웨이보 캡처 AD 원본보기 아이콘

22일 펑몐신문 등 중국 매체에 따르면 콘텐츠 제작사 야오커미디어는 최근 AI 디지털 배우 '린시옌', '친링웨'와 전속 계약을 체결했다. 두 AI 배우는 작품에 출연하고 사회관계망서비스(SNS)에 공식 계정을 개설해 팬들과 소통하는 등 실제 배우처럼 활동할 예정이다.

중국에서 영화·드라마 제작 과정에 AI 기술이 일부 활용된 사례는 있었지만, AI 배우를 전면에 내세워 전속 계약까지 맺은 것은 이번이 처음으로 알려졌다.

제작사 입장에서 AI 배우는 일정 조율이나 각종 리스크 없이 활용할 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다. 인기 배우들의 드라마 출연료가 작품당 수백억원에 달하는 가운데 제작비를 크게 줄일 수 있다는 이점도 있다.

공개 이후 반응은 분분하다. 일부 이용자들은 AI 배우 외형이 실제 연예인을 연상시킨다며 이른바 '닮은 얼굴' 논란을 제기하고 있다. 여러 유명 배우의 이미지를 조합한 듯한 얼굴이 거부감을 키운다는 것이다.

온라인에서는 "익숙하지만 어딘가 불편하다", "AI 애니메이션은 괜찮지만 실사형 배우는 받아들이기 어렵다"는 반응이 이어졌다. 반면 "연기력 논란 있는 배우보다 낫다", "제작비 절감 측면에서 긍정적"이라는 의견도 나오며 기술 수용 여부를 둘러싼 논쟁이 이어지는 모습이다.

업계 내부에서도 시각은 엇갈린다. 비용 구조를 바꿀 수 있는 대안으로 보는 의견이 있는가 하면, AI가 창작 영역을 잠식할 가능성을 우려하는 목소리도 적지 않다.

법적 쟁점도 부각되고 있다. 전문가들은 특정 인물을 떠올리게 하는 외형으로 상업 활동을 할 경우 초상권 침해는 물론 부정경쟁 문제로 이어질 수 있다고 짚었다. 실제 AI를 활용한 숏폼 드라마가 이미지나 스타일을 무단으로 사용했다는 논란 끝에 플랫폼에서 삭제된 사례도 있다.

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이처럼 AI 활용이 확산하면서 초상권과 저작권을 둘러싼 분쟁 가능성이 커지고 있지만, 기술 도입 속도에 비해 관련 제도·기준 정비는 뒤처지고 있다는 지적이 나온다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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