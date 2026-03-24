토종담배 '에쎄' 작년 글로벌 매출 1兆 돌파

KT&G 담배 에쎄 해외 판매 첫 1조원 넘어

전세계 ‘초슬림 담배’ 판매량 3분의1 차지

1996년 첫 출시…국내외 누적 판매량 ‘1조 개비’

KT&G의 초슬림 담배 브랜드 '에쎄(ESSE)'가 지난해 해외시장에서 연간 매출 1조원을 돌파했다.

24일 KT&G에 따르면 에쎄는 지난해 해외시장에서만 매출 1조1088억원을 돌파, 우리나라 단일 담배 브랜드로는 처음으로 글로벌 매출 '1조 클럽'에 입성했다. 출시 이후 국내외 누적 판매량도 1조 개비를 넘어섰다.

KT&G 에쎄의 글로벌 판매 호조 속에 지난해 해외 궐련 매출액이 전년 대비 29.4% 증가한 1조8775억 원을 기록하며 글로벌 궐련 매출 비중이 국내를 넘어선 것으로 나타났다.

1996년 출시돼 올해로 30주년을 맞이한 에쎄는 지난해까지 국내시장 누적 5388억 개비, 해외시장에서 4676억 개비가 팔려 국내외 총 누적 판매량에서도 1조 개비를 넘어섰다. 지난해 연간 판매량은 국내 약 208억 개비, 해외 약 326억 개비에 달했다.

에쎄는 2001년 해외시장에 처음으로 수출된 이후, 기존 담배 사이즈와 구별되는 슬림한 디자인으로 세계 시장에서 주목받았다. KT&G는 에쎄의 탄탄한 품질력과 현지 입맛을 겨냥한 차별화 전략을 기반으로 진출 국가 수를 늘려왔다. 에쎄는 현재 90여 개국에서 판매되고 있으며 전 세계 초슬림 판매량의 3분의 1을 차지하고 있는 초슬림 담배 1위 브랜드로서 위상을 공고히 하고 있다.

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KT&G 관계자는 "KT&G의 기술·품질력이 집약된 에쎄는 2004년부터 지금까지 20년 이상 국내 시장에서 판매 1위를 기록하고 있다"며 "앞으로도 면밀한 시장 분석과 혁신 기술을 기반으로 에쎄가 K-담배 대표 브랜드로서 국내외 시장에서 꾸준한 사랑을 받을 수 있도록 노력할 것"이라고 했다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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