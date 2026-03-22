영풍·MBK "고려아연, 의결권 사칭 허위 주장"…번지는 여론전

고려아연, 위임장 확보 불법 주장하며 영풍·MBK 고소

영풍·MBK파트너스와 최윤범 고려아연 고려아연 close 증권정보 010130 KOSPI 현재가 1,587,000 전일대비 25,000 등락률 -1.55% 거래량 47,993 전일가 1,612,000 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 국민연금, 최윤범엔 '미행사'…고려아연 이사회, 8대6까지 좁혀질수도 고려아연, '폐제품→희토류 혼합물' 회수 연구개발 성공 [주주자본주의]①개정 상법 시대 열렸다…3월 주총 키워드는 전 종목 시세 보기 회장 측 간의 갈등이 오는 24일 정기 주주총회를 앞두고 거세지고 있다. 의결권 위임장 확보 과정에서 적법하지 않은 점을 두고 고려아연 측이 고소하자 영풍·MBK 측은 근거 없는 허위 주장이라고 반박했다.

고려아연은 22일 영풍·MBK 측 의결권 대리행사 권유 업체 직원 3명을 자본시장법 위반 및 업무방해 혐의로 추가 고소했다고 밝혔다. 회사 명칭이 기재된 안내문을 배포하고 사원증을 착용하면서 주주들이 회사 측으로 오인할 소지가 있는 방식으로 접근해 위임장 서명까지 받아냈다는 주장이다.

이에 대해 영풍·MBK 측은 근거 없는 일방적 주장이라고 반박했다. 영풍·MBK 측은 ".선임한 의결권 자문기관 및 대리인들은 자본시장법 등 관련 법령을 철저히 준수하면서 모든 권유 활동은 명확한 표시와 절차에 따라 이뤄졌다"며 "MBK·영풍 연합 대리인' 표기 및 고려아연 주주총회 표시 역시 실무상 필수적인 사항"이라고 설명했다.

AD

이어 "고려아연은 일부 확인되지 않은 제보를 들어 형사 고소를 반복하며 과도한 표현을 통해 여론을 호도하고 있다"며 "이는 정당한 의결권 대리행사 권유 활동을 위축시키기 위한 압박 수단에 불과하며, 자본시장 질서를 교란할 소지가 있는 행위"라고 덧붙였다.

오히려 고려아연 측의 주장이 여론을 호도한다고 지적했다. 영풍·MBK는 "지난해 임시·정기 주주총회에서의 상호주 구조를 통한 의결권 제한이야말로 주주권을 본질적으로 침해한 위법 행위"라며 "해당 사안이 해소되지 않은 상황에서 형사 고소를 반복하는 것은 국면 전환을 위한 여론전이라는 비판"이라고 비판했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>