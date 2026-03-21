‘일 잘하는 직장인의 보고서 작성법’주제

경북 구미상공회의소는 지난 20일 1층 중회의실에서 구미지역 기업체 임직원 55여명이 참석한 가운데「신입사원(실무자) 역량 강화 교육」을 개최했다.

이번 교육은 구미지역 기업체 신입사원 및 실무자들의 실무 적응력과 업무 수행 역량 제고를 위해 마련되었으며, 박재현 딥택트러닝 콘텐츠연구소 소장이 강사로 초빙됐다.

구미지역 기업체 임직원 55여명이 참석한 가운데「신입사원(실무자) 역량 강화 교육」 중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

박재현 소장은 ▲비즈니스 문서 작성의 기본 ▲문서 작성 프로세스 이해하기 ▲보고서 목차구성 및 작성법 순으로 강의를 진행됐고, 팀별 실습 과정을 통해 교육효과를 높였다.

또한, 업무 효율성 향상을 위한 AI 프로그램 활용 교육도 함께 진행하여 문서 작성 및 데이터 분석 등 실무 적용 역량을 강화했다.

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구미상공회의소 심규정 팀장은 "이번 교육이 실무에 실질적인 도움이 되기를 기대한다며, 앞으로도 기업 수요에 맞춘 다양한 직무역량 교육을 지속해서 추진하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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