신세계百 강남점, 신세계마켓 1주년 고객 감사제…제철 식품 특가
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서울 백화점 내 최대 규모 슈퍼마켓
26일까지 기념 행사
신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 344,000 전일대비 8,500 등락률 +2.53% 거래량 60,526 전일가 335,500 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 유통업계 주총 시즌 개막…'집중투표제' 손질로 주주친화 강화(종합) 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 스타필드 빌리지 운정, 개장 100일 만에 210만 방문 백화점은 강남점 '신세계마켓' 개장 1주년을 맞아 오는 26일까지 고객 감사 행사를 개최한다고 22일 밝혔다.
신세계마켓은 강남점 식품관 리뉴얼 프로젝트의 세 번째 단계로 서울 소재 백화점 중 최대 규모인 약 600평(약 1980㎡)으로 조성된 슈퍼마켓이다. 신선식품과 프리미엄 가정식 전문관, 그로서리(식료품) 매장 등 세 구역으로 이뤄져 일상적인 장보기는 물론 전문 셰프가 쇼핑하기에도 손색없는 구색을 갖췄다는 평가가 나온다. 식재료 손질, 맞춤 쌀 도정, 개인화된 육수팩 제조 등 고객 맞춤형 서비스도 선보인다.
신세계백화점 강남점 신세계마켓. 신세계백화점 제공
1주년 기념 행사에서는 고객 감사 100대 상품과 봄 제철 식재료 특가 행사, 카테고리별 인기 브랜드 팝업스토어 등 다양한 이벤트를 진행한다.
우선 신선식품, 그로서리, 건강식품, 주류에 걸쳐 특가 행사를 진행한다. 특가 상품은 고객들에게 인기 있었던 품목은 물론 온·오프라인 최저가 상품을 기획했다.
대표상품으로는 금실 딸기(500g/1팩) 1만2800원, 오렌지(5개) 7800원, 동물복지 유정란(15구) 5800원, 달수 고구마(100g) 620원, 신세계 암소 한우 등심(1등급/100g) 1만2900원, 프라임포크 삼겹살(100g) 2980원, 갈치(大/1미) 3만9800원, 전복(5미) 2만원, 델파파 유기농 엑스트라버진 올리브오일(500㎖) 1만1200원, 말돈 소금(250g) 7500원, 풀렌스부르거 바이젠(330㎖) 3900원, HELLO N°6 수수보리 막걸리(500㎖) 8100원 등이 있다.
또 봄 제철 식재료인 주꾸미, 삼치, 도다리, 가자미 등의 수산물과 달래, 냉이 등 봄나물도 산지에서 직송해 판매한다. 신세계마켓 중앙 행사장에서는 스시도쿠, 이나키안 블랙, 해방촌닭, 안성맞춤 한우 등 지난 1년간 고객들에게 사랑받았던 브랜드들이 팝업스토어를 선보인다.
신세계백화점에 따르면 지난 1년간 신세계마켓은 전년 동기 대비 30% 이상 매출이 증가했다. 같은 기간 신세계마켓으로 유입된 신규 고객 비중은 약 30% 수준이다. 서울 외 지역의 고객 비중도 40%를 넘어섰다.
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최원준 신세계백화점 식품담당 상무는 "앞으로도 신세계마켓에서 국내외 식재료를 소개하고 대한민국의 미식 트렌드를 이끌어 갈 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
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