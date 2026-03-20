DL이앤씨 DL이앤씨 close 증권정보 375500 KOSPI 현재가 67,400 전일대비 15,500 등락률 +29.87% 거래량 3,225,617 전일가 51,900 2026.03.20 15:30 기준 관련기사 [특징주]원전 투자 기대감에…건설주 ↑ [특징주]이란 사태 격화…건설株 동반 약세 악화한 중동 정세, 국내 건설주 여파는…"단기 투자심리 부정적" 전 종목 시세 보기 는 서울 서초구 신동아아파트를 재건축하는 아크로 드 서초 사이버 주택전시관을 20일 개관했다고 밝혔다. 오는 31일 특별공급을 시작으로 내달 1일 1순위(해당), 2일 1순위(기타), 3일 2순위 청약을 받는다.

새 아파트는 지하 4층~지상 39층 16개 동, 전용 59~170㎡ 1161가구 규모다. 전용 59㎡형 56가구가 일반분양으로 나온다. 분양가상한제가 적용돼 3.3㎡당 평균 7800만원 정도다. 근처 신축 단지 비슷한 평형이 30억원 이상 거래된 점을 감안하면 가격 차이가 10억원 이상 난다.

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투기과열지구에 있어 추첨제 60%, 가점제 40%로 당첨자를 추린다. 청약점수가 낮아도 당첨 기회가 있다. 당첨자 발표는 내달 9일이며 정당계약은 20일부터 나흘간 받는다. 2029년 2월 입주를 목표로 한다.

'아크로 드 서초' 단지 투시도. DL이앤씨 제공 AD 원본보기 아이콘

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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