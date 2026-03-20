네이버 부동산 앱 켜면 '학세권' 한 눈에 본다

'모바일 임장' 부동산 매물지도 고도화

매물가격, 실거래가 정보, 내 관심매물

전용면적·현관구조부터 학세권 필터링

네이버페이는 부동산 서비스를 개편했다고 20일 밝혔다. 매물지도를 통해 부동산 탐색 경험이 더욱 풍성해지는 다양한 기능을 추가했다.

매물지도에서 부동산 탐색 시 사용자가 원하는 정보를 빠르고 직관적으로 확인할 수 있다.

매물지도 우측의 분류기준 가운데 '단지'를 클릭하면 지도에 표시된 단지 매물 가격과 실거래가 정보를 볼 수 있으며, 사용자가 설정한 관심 매물과 단지 또한 지도 위에 아이콘으로 표시된다.

사용자 맞춤형 탐색 기능도 더 정교해졌다. 매물지도 상단의 필터 기능이 고도화됐다.

구체적으로 ▲전용면적을 기준으로 필터링을 할 수 있고 ▲계단식·복도식·복합식 등 단지 현관 구조로도 필터링할 수 있고 ▲화면 우측 '교육' 및 '편의' 분류에 학교뿐 아니라 학원, 백화점, 약국 등이 추가됐으며 ▲여러 분류 기준을 복수로 선택할 수 있어 더 정교한 매물 검색이 가능하다.

네이버페이 부동산 PC 서비스에서는 부동산 홈 및 매물지도를 모바일 버전과 동일하게 전면 개편했다. 네이버 애플리케이션 부동산 탭처럼 PC 버전 부동산 홈에선 인기 급상승 매물을 확인할 수 있고, 사용자가 최근 조회한 관심 부동산도 바로 확인할 수 있다.

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PC 매물지도 검색 기능도 모바일처럼 편리해졌다. 단지를 바로 검색할 수 있고, 사용자들이 많이 검색하는 인기 매물도 바로 찾아볼 수 있다. 매물 유형 구분 없이 아파트·빌라·상가·토지 등 찾고 싶은 매물을 원하는 대로 조합해 필터링할 수 있다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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