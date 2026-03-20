김선규 호반그룹 회장(왼쪽에서 두번째)이 대한전선 남아프리카공화국 생산법인 엠텍을 방문해 생산 현장을 살펴보고 있다. 호반그룹 AD 원본보기 아이콘

김선규 호반그룹 회장이 해외 현장 경영에 나서며 에너지 사업 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.

호반그룹은 김 회장이 대한전선의 남아프리카공화국과 싱가포르의 전력 인프라 사업 현장을 방문해 운영 상황을 점검하고, 현지 전력 기업과의 협력 방안을 논의했다고 20일 밝혔다.

호반그룹은 계열사인 대한전선과 함께 에너지 전환과 전력 수요 확대에 대응하기 위해 해외 인프라 및 에너지 사업을 전략적으로 확대하고 있다. 이번 현장 경영은 에너지 산업 분야 투자 기조 아래 글로벌 시장에서의 사업 기반을 강화하기 위한 것이다.

김 회장은 대한전선 남아공 생산법인 엠텍(M-TEC) 공장을 찾아 시찰하고 임직원들을 격려했다. 엠텍은 대한전선이 2000년에 설립한 생산법인으로, 전력선, 전차선, 통신선 등 다양한 제품을 공급하며 현지 시장에서 입지를 구축했다. 최근 아프리카 수요 증가에 대응해 공장을 확장 준공한 바 있다.

김 회장은 현지 사업 관계자들과도 향후 투자 및 협력 방향에 대해 의견을 교환했다. 남아공은 최근 전력 공급 안정성 확보와 에너지 믹스 전환을 동시에 추진하고 있으며, 신재생에너지 확대와 전력 인프라 개선이 중요한 정책 과제로 꼽힌다.

김 회장은 "전력 인프라 산업은 앞으로 에너지 안보, 지속가능성, 성장이라는 세가지 과제를 동시에 해결해야 하는 구조로 빠르게 변화하고 있다"며 "에너지 전환과 인프라 자산의 구조적 변화에 맞춰 장기적 관점의 투자 전략이 필요하다"고 강조했다.

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아울러 김 회장은 싱가포르를 찾아 대한전선이 진행 중인 초고압 전력망 공사 현장을 방문해 진행 상황도 점검했다. 이 프로젝트는 싱가포르와 인도네시아를 잇는 400kV급 초고압 지중 전력망을 구축하는 사업으로, 대한전선이 설계부터 자재 조달, 시공, 시험까지 맡는 풀 턴키(Full Turn-Key) 방식으로 수행하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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