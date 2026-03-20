KB국민은행, '프로젝트 한강'2단계 참여… 디지털화폐 결제 확산 '시동'

KG이니시스 네트워크 기반

디지털화폐 결제 생태계 확장

'국고금 집행 시범사업' 참여

KB국민은행이 한국은행이 금융위원회 및 금융감독원과 함께 주관하는 디지털화폐 실증 사업 '프로젝트 한강' 2단계 사업에 참여한다고 20일 밝혔다.

KB국민은행은 지난해 4월 자체 기술력을 바탕으로 '프로젝트 한강' 1단계 사업에 참여했다. 지급결제 수단인 '예금토큰'을 활용해 세븐일레븐, 교보문고, 이디야커피, 현대홈쇼핑 등 온·오프라인 가맹점에서 디지털화폐 결제 경험을 제공했다. 특히 실거래 테스트에서는 전자지갑 개설 비중이 약 30%를 기록하며, 참여 은행 가운데 가장 높은 수준을 보였다.

이 같은 성과를 바탕으로 2단계 사업에서는 고객이 체감할 수 있는 결제 편의성 제고에 초점을 맞췄다.

KB국민은행은 국내 최대 PG사인 KG이니시스와 협력해 예금토큰 결제 확산 기반도 마련했다. 가맹점이 별도의 단말기를 도입하거나 시스템을 변경하지 않아도 기존 인프라만으로 결제가 가능하도록 했다. 이에 따라 가맹점은 추가 비용이나 운영 부담 없이 정산 효율을 높이고 비용 절감 효과도 기대할 수 있게 됐다.

향후 테스트를 통해 서비스 안정성이 확보되면, KG이니시스의 가맹점 네트워크를 기반으로 적용 범위는 점진적으로 확대될 전망이다.

공공 부문에서도 디지털 전환이 추진된다. KB국민은행은 '국고금 집행 시범사업'에 참여해 중앙행정기관의 업무추진비를 예금토큰 기반으로 처리하는 방안을 검증할 예정이다. 이를 통해 공공 예산 관리 효율성과 집행 투명성 제고 여부를 점검한다는 계획이다.

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KB국민은행 관계자는 "그간 다양한 실증 사업을 통해 축적한 데이터와 파트너십을 기반으로 디지털화폐 생태계를 단계적으로 확장하고 있다"며 "앞으로도 고객과 가맹점이 체감할 수 있는 편의성과 효율성을 높여 일상 속 디지털 금융 환경을 구현해 나가겠다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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