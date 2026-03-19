"안전과 품질은 기본, 국민 신뢰 얻어야"

공공주택지구 최초 '안전보건센터' 설치

김윤덕 국토교통부 장관이 19일 오후 경기 남양주왕숙 공공주택지구를 찾아 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 국토교통부 AD 원본보기 아이콘

김윤덕 국토교통부 장관이 19일 3기 신도시인 남양주왕숙 공공주택지구를 찾아 "안전과 품질은 기본이고, 주택 공급 속도는 국민이 체감할 수 있어야 한다"고 강조했다.

남양주왕숙지구는 총 8만가구 주택을 공급하는 대규모 사업지로 2028년 첫 입주를 목표로 공사 중이다. 3기 신도시 중 주택 공급물량이 가장 많다. 한국토지주택공사(LH)는 이곳에 민간 공급물량 3만2000가구를 직접 시행해 공공분양을 늘린다. 용도를 변경하고 용적률을 높여 2030년까지 1만4000가구를 추가로 착공할 계획이다.

김 장관은 이날 LH와 경기주택도시공사(GH) 관계자들에게 "3기 신도시가 수도권 주거 안정의 중심축 역할을 해야 한다"고 했다.

그러면서 관계기관 협의나 인허가 과정 등에서 사업이 지연되지 않도록 전담 조직(TF)을 꾸려 착공부터 본청약과 입주까지 전 과정의 속도를 끌어올릴 것을 주문했다.

김 장관은 "속도만 앞세우고 품질이 뒤처지면 국민 신뢰를 얻기 어렵다"며 "원칙과 절차를 지키며 사업을 추진해 달라"고 했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 19일 경기 남양주왕숙 공공주택지구 내 안전보건센터를 찾아 현장을 둘러보고 있다. 국토교통부 원본보기 아이콘

한편 남양주왕숙지구에는 공공주택지구 최초로 '안전보건센터'가 설치됐다. 구급차와 응급구조사를 상시 배치하고, 건강검진실과 안전교육실을 함께 운영하는 시설이다.

공사 현장에서 사고가 나거나 근로자 건강에 이상이 생겼을 때 즉각 대응하기 위한 것이다.

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김 장관은 "남양주왕숙 안전보건센터를 체계적으로 관리해 모범사례로 만들어 달라"고 했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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