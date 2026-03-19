美 매체 "약 2만석 규모 공연장 검토" 보도

소니픽처스와 케데헌 후속편 제작 계약 맺어

'케이팝 데몬 헌터스' 스틸. 넷플릭스 제공 AD 원본보기 아이콘

넷플릭스가 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 월드투어를 추진한다.

블룸버그통신 등은 18일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 넷플릭스가 내년 케데헌 월드 투어를 계획 중이며 콘서트 기획사들과 논의하고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 넷플릭스는 전 세계 주요 도시에서 1만~2만명을 수용할 수 있는 아레나 공연장을 빌려 공연을 여는 방안을 검토 중이다. 구체적인 출연진은 아직 확정되지 않았지만, 영화 속 걸그룹 헌트릭스의 보컬을 맡은 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 직접 무대에 오르거나 가상(버추얼) 공연자를 내세우는 방식 등이 거론된다. 다만 성우들이 전 일정에 참여하기는 어려울 것으로 보인다.

케데헌은 K팝 아이돌이 노래의 힘으로 악령을 막고 세상을 구한다는 내용의 애니메이션으로 넷플릭스 최고 흥행작 중 하나다. 누적 시청 수는 5억회를 넘겼다. 주제곡 '골든(Golden)'은 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 7주 연속 1위를 차지했다. 골든글로브와 그래미, 아카데미 등 미국 주요 대중문화 시상식에서도 상을 받았다.

AD

넷플릭스는 최근 소니 픽처스와 케데헌 후속편 제작 계약을 맺었다. 후속편은 2029년 공개를 목표로 한다. 제작 일정에 따라 영화를 먼저 선보일 가능성도 있다. 메기 강 감독은 "캐릭터들로 할 수 있는 이야기가 아직 많다고 믿는다"고 밝혔다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>