경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 19일, 교육 관계자들이 참석한 가운데 신청사 개청식을 개최하고 구미 교육의 새로운 도약을 선포했다.

이번 개청식은 신청사 건립 과정을 생생하게 담은 홍보 영상 상영으로 막을 올렸다. 이어 주요 내빈과 교육 가족 대표들이 참석한 가운데, 광평중학교 학생들의 축하 공연이 펼쳐지며 개청식의 분위기를 한층 고조시켰다.

구미교육지원청은 신청사 개청식 개최/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

구미교육지원청 신청사는 2022년 7월 착공하여 2024년 7월 완공되기까지 약 2년의 공사 기간을 거쳐 현대적인 교육 행정 중심지로 탈바꿈했다. 이번 신청사 건립을 통해 교육 행정의 효율성을 극대화하고, 교육 가족들에게 더욱 쾌적하고 전문적인 지원 환경을 제공할 수 있게 되었다.

특히 신청사는 행정 기능뿐만 아니라 교육 공동체가 함께 소통할 수 있는 공간으로 설계되었다. 1층에는 다목적 강당과 휴게 공간 등을 마련하여 교육 현장 중심의 맞춤형 지원과 다양한 교육 행사가 원활히 이루어질 수 있도록 구성했다.

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민병도 교육장은 "신청사 개청은 구미 교육 가족 모두가 한마음으로 일궈낸 소중한 결실"이라며, "새로운 터전에서 우리 아이들이 꿈을 키우고, 교직원과 학부모가 신뢰할 수 있는 든든한 교육의 버팀목이 되어' 따뜻한 구미교육'을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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