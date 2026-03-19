"전공 골든벨, 퀴즈로 전공을 배워요."

동명대학교 사회복지학과가 지난 18일 교내 보건복지관에서 'TU Dream 캠프－RISE 전공몰입 프로그램'으로 전공 경진대회를 열었다고 19일 알렸다.

이번 행사는 재학생과 신입생이 팀을 이뤄 '도전 골든벨' 형식으로 사회복지 기초지식을 익히고 대학생활 적응을 돕기 위해 마련됐다.

동명대 사회복지학과 학생들이 전공 골든벨을 진행하며 즐거워하고 있다. AD 원본보기 아이콘

교수진이 참여한 '성공적인 대학생활 Tip!' 스몰 토크도 진행됐다. 학업 관리와 진로 탐색, 인간관계 형성 등 대학생활 전반에 대한 조언을 전달했다.

또 멘토링 교과목과 연계해 재학생과 신입생 간 교류를 확대하고 협업과 문제 해결 역량을 키울 수 있도록 했다.

AD

1학년 장재은 학생은 "골든벨 형식으로 전공을 배우니 이해가 쉬웠다"며 "대학생활에 대한 불안이 줄고 전공에 대한 관심도 커졌다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>