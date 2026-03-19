효문화 기반 교류 방향 공유·협력 기반 마련

상호 이해 증진·우호 관계 강화

경기 화성특례시(시장 정명근)는 제26회 화성특례시민의 날을 맞아 중국 후베이성 샤오간시 대표단이 19일 시를 방문해 정명근 시장과 공식 면담을 갖고, 양 도시 간 교류 협력 확대 방안을 논의했다고 19일 밝혔다.

정명근 화성특례시장이 19일 샤오간시 대표단과 공식 면담을 진행하며 교류 협력 방안을 논의하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 지난 2월 양 도시가 체결한 우호의향서를 바탕으로 실질적인 교류 협력 관계를 구축하기 위한 후속 조치로 추진됐다.

이날 면담에서 양측은 효문화를 공통의 가치로 확인하고, 이를 기반으로 한 문화 교류의 중요성에 공감했다. 특히 전통문화 계승과 인문적 가치 확산을 위한 협력을 단계적으로 확대해 나가기로 뜻을 모았다.

또한 양 도시는 향후 문화·관광 분야를 포함한 다양한 영역에서 교류를 구체화하고, 지속 가능한 협력 체계를 마련해 나가기로 했다.

샤오간시 대표단은 20일 열리는 제26회 화성특례시민의 날 기념행사에 참석해 화성특례시의 발전상을 공유하고 시민들과 교류하는 시간을 가질 예정이다.

아울러, 화성시문화관광재단은 이후 샤오간시 환천국유투자그룹 호북선려관광발전유한회사와 문화관광 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 ▲관광 콘텐츠 개발 ▲관광객 유치 확대 ▲문화 교류 프로그램 운영 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다. 이번 협약은 장민기 총괄정무특별보좌관의 가교 역할을 통해 이뤄질 예정이다.

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정명근 화성특례시장은 "샤오간시 대표단의 이번 방문은 양 도시가 공통의 문화적 가치를 확인하고 협력 가능성을 한층 구체화하는 계기가 됐다"며 "향후 화성시 동탄구와 샤오간시 윈멍현과의 우호교류를 비롯해 효문화를 중심으로 한 교류가 실질적이고 지속 가능한 협력으로 이어질 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

정명근 화성특례시장과 샤오간시 대표단이 교류 협력 확대를 다짐하며 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

한편, 화성특례시는 앞으로도 효문화를 기반으로 한 국제 교류를 통해 세대 간 소통과 지역 공동체 가치를 확산하고, 글로벌 문화도시로서의 위상을 강화해 나갈 계획이다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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