"보좌진이 공심위에?"…공천 시스템 정면 비난

예비경선 통과에도 공천 서류 제출 거부

전남 해남군의회 민홍일 의원과 김석순 전 의장이 더불어민주당의 공천 시스템에 강한 불신을 표출하며 동반 탈당 및 무소속 출마를 공식 선언했다. 지역위원장의 '줄 세우기 정치'와 불투명한 공천 과정을 주장하는 현역 의원들의 연쇄 이탈로 해남 지역 정치권에 적잖은 파장이 일고 있다.

19일 민홍일 의원과 김석순 전 군의장은 해남군의회 주민소통실에서 동반 탈당을 공식화하며 현 민주당 공천 시스템의 민낯을 강도 높게 비판했다. 이날 오후 기자회견에 나선 민 의원은 "민주당 예비경선 서류를 접수하고 적격심사까지 통과했으나, 최종 공천심사 서류는 제출하지 않았다"고 주장했다.

더불어민주당의 공천 시스템에 반발해 탈당을 결심한 민홍일 해남군의원이 19일 해남군의회 주민소통실에서 기자회견을 열고 입장을 밝히고 있다. 이준경 기자 AD 원본보기 아이콘

그 이유에 대해 민 의원은 "결과보다 과정이 군민께 납득될 수 있어야 하나, 현재의 공천 과정 전반에 심각한 문제의식을 느꼈기 때문"이라고 설명했다. 그는 "결과보다 과정이 군민들께 납득되어야 하지만, 현재의 공천 과정은 최소한의 공정성마저 상실했다"며 탈당의 당위성을 설명했다.

◆'내 사람 심기' 꼼수 복당…무너진 풀뿌리 민주주의

민 의원은 본지와의 인터뷰를 통해 지역구 국회의원(지역위원장)의 도 넘은 지방의회 개입과 불공정한 당 운영 실태를 강도 높게 비판했다.

그는 "지난 후반기 의장 선거 당시, 현 국회의원이 자신을 지지해 준 무소속 의원들을 의장으로 세우기 위해 상무위원회도 거치지 않고 불과 며칠 만에 중앙당을 통해 꼼수로 복당시켰다"고 목소리를 높였다.

이어 "권리당원이 되려면 6개월간 당비를 납부해야 한다는 당헌·당규마저 무시한 채 경선을 치르게 한 것은 풀뿌리 민주주의를 근본부터 훼손한 행위"라며, 이는 지난 총선 당시 타 후보를 지지했던 비주류 인사들을 향한 명백한 정치적 보복이자 불이익이라고 주장했다.

특히 전남도당 공직선거후보자추천관리위원회(공심위)의 투명성 결여를 정면으로 겨냥했다. 민 의원은 "지역 국회의원의 보좌진들이 공심위에 들어가 있는 상황에서 투명한 공천을 어떻게 기대할 수 있겠느냐"며 "사전에 득실을 계산해 내부적으로 정리하겠다는 뻔한 수작"이라고 꼬집었다.

이른바 '줄 세우기' 구태 정치에 대한 피로감도 토로했다. 민 의원은 "주말마다 출마자들을 진도와 완도 등지로 불러 모아 줄을 세우고 있다"며 "이런 무의미한 데 시간을 낭비하느니 차라리 군민의 목소리를 직접 듣는 데 집중하겠다. 기초의원의 정당 공천 제도는 반드시 폐지해야 한다"고 강조했다.

◆"공천장 대신 군민의 심판대 오를 것"…치열한 격전 예고

민 의원은 더불어민주당에 미련을 두지 않겠다는 뜻을 확고히 했다. 정청래 의원이 내세운 '4無 원칙' 등 클린 공천 기조 역시 지역위원장의 전횡 앞에서는 무용지물이라는 것이다. 그는 "지역위원장 한 사람이 바뀌면 헌신했던 기존 당원들은 소멸하고 새로 판을 짜는 사당화가 심각해, 복당할 마음은 추호도 없다"고 선을 그었다.

그는 "공천장은 종이 한 장에 불과하지만, 지난 4년간 이뤄낸 성과는 결코 가릴 수 없다. 실력으로, 계파가 아닌 결과로 당당히 평가받겠다. 당은 떠나도 군민을 떠난 적은 없으며, 끝까지 책임지는 정치를 하겠다"고 밝혔다.

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현역 의원들의 잇따른 탈당 선언으로 다가오는 해남 지역 선거는 민주당 후보와 경쟁력 있는 무소속 후보 간의 치열한 격전이 펼쳐질 전망이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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