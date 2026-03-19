평생학습으로 활기찬 노년 지원

무안군 노인대학 대학원 입학식을 찾은 김산 무안군수. 무안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군이 어르신 대상 평생교육 프로그램 운영을 본격화했다.

군은 19일 승달문화예술회관 소강당에서 '제32기 무안 노인대학 및 제1기 무안 노인대학원 입학식'을 개최했다고 밝혔다.

이날 입학식에는 노인대학 45명, 노인대학원 45명 등 총 90명의 입학생이 참석했으며, 올해 처음으로 노인대학원 과정이 개설돼 눈길을 끌었다.

무안 노인대학과 노인대학원은 3월부터 12월까지 운영되며 교양, 건강관리, 역사, 경제, 문화체험 등 다양한 교육 프로그램을 통해 어르신들의 평생학습을 지원할 계획이다.

무안은 이번 교육과정을 통해 고령화 시대에 대응한 배움의 기회를 확대하고 어르신들의 사회참여와 삶의 질 향상을 도모한다는 방침이다.

조영희 무안군 주민생활과장은 "100세 시대에 새로운 배움을 통해 삶의 활력을 얻을 수 있도록 다양한 교육 프로그램 참여 기회를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

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한편 무안 노인대학은 1993년 개설 이후 현재까지 1,627명의 졸업생을 배출하며 지역 대표 노년 교육 프로그램으로 자리잡고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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