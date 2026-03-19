19일 국민의힘 부산지역 의원 일동 기자간담회

국민의힘 부산 지역 국회의원들이 19일 전재수 더불어민주당 의원의 통일교 유착 의혹을 거론하며 부산시장 출마 중단을 촉구했다.

국민의힘 부산 국회의원 일동은 이날 국회에서 공동 기자회견을 열어 이같이 주장했다. 이들은 "전 의원이 통일교 관련 정교 유착 비리 의혹으로 수사선상에 올라 있다"며 "부산시장 후보로 거론되는 인물이 청렴성과 도덕성 논란의 중심에 섰다"고 말했다.

이들은 전날 전 의원 배우자에 대한 참고인 조사가 이뤄진 데 이어 전 의원 본인도 피의자 신분으로 소환 조사를 받게 되어있다며, 통일교 전직 간부의 특검 진술을 거론하며 전 의원의 의혹에 관해 설명했다.

전재수 더불어민주당 의원이 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 입장하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

국민의힘은 수사기관 대응에 대해서도 문제를 제기했다. 특검이 핵심 진술과 내부 문건을 확보하고도 사건 처리를 지연했고, 사건을 넘겨받은 합동수사본부 역시 압수수색 과정에서 집행이 늦어지는 등 공정성 논란을 자초했다고 비판했다. 그러면서 수사 당국을 향해 관련 의혹의 사실관계를 명확히 규명해야 한다고 촉구했다.

전 의원의 최근 공개 행보도 비판 대상에 올렸다. 국힘 부산지역 의원들은 전 의원이 의혹에 대한 충분한 해명이나 성찰 없이 부산시장 출마 행보를 이어가고 있다고 비판했다.

민주당을 향해서도 공세를 폈다. 민주당이 관련 의혹에 대해 침묵하거나 전 의원을 비호하고 있다며, 지방선거를 앞두고 의혹이 제기된 인물을 내세우기보다 관련 진상 규명에 협조해야 한다고 밝혔다. 의원들은 "민주당 역시 범죄 의혹이 짙은 인물로 지방권력을 채우려는 욕심을 버리고 국민의힘이 발의한 '통일교 특검법'부터 수용하라"고 말했다.

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국민의힘은 전 의원 본인에게도 부산시장 출마를 재고하라고 압박했다. 이들은 "전 의원이 부산의 대표가 되겠다는 행보를 멈추고 수사와 특검 절차에 성실히 임하는 것이 시민에 대한 최소한의 책임"이라고 주장했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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