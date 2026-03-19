클린원, 서승운 기수 완벽 호흡



스테이어 시리즈 첫 관문 우승

한국마사회 렛츠런파크 서울에서 열린 장거리 경주에서 '클린원'이 강력한 우승 후보들을 제치고 정상에 올랐다.

한국마사회는 지난 15일 렛츠런파크 서울 제7경주로 열린 제24회 헤럴드경제배(G3, 2000m)에서 '클린원(4세, 수)'이 서승운 기수와 호흡을 맞춰 우승을 차지했다고 전했다. 2위와 3위는 각각 '석세스백파'와 '강풍마'가 차지했다.

헤럴드경제배는 장거리 최우수마를 가리는 '스테이어 시리즈'의 첫 관문으로, 매년 서울과 부산·경남의 정상급 경주마들이 대거 출전하는 주요 대회다. 올해 역시 '스피드영', '석세스백파', '강풍마' 등 강력한 경쟁마들이 출전해 관심을 모았다.

클린원은 지난해 그랑프리에서 '글로벌히트'와 '스피드영' 등을 제치고 우승한 바 있는 기대주로, 이번 대회를 통해 장거리 강자로서의 입지를 다시 확인했다.

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클린원을 관리한 문현철 조교사는 "그랑프리 우승이 우연이 아니었음을 증명하게 돼 기쁘다"며 "주요 대상경주에서도 좋은 성적을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

서승운 기수는 "말 상태가 매우 좋아 어떤 전개에도 대응할 수 있다고 판단했다"며 "기대가 큰 말인 만큼 팬들의 응원에 보답하겠다"고 소감을 전했다.

제24회 헤럴드경제배에서 우승한 클린원과 서승운 기수. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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