대유에이텍, 광주 인재 육성 장학금 기탁

광주사회복지공동모금회(이하 '광주사랑의열매')는 ㈜대유에이텍(대표이사 박은진·임근호)이 광주 지역 산업 인재 육성을 위한 장학금 1,800만 원을 기탁했다고 19일 밝혔다.

이날 광주자동화설비마이스터고등학교에서 진행된 전달식에는 박은진 ㈜대유에이텍 대표이사와 노진석 광주사랑의열매 사무처장, 노해두 광주자동화설비마이스터고 교장 등 관계자들이 참석했다.

전달된 장학금은 광주자동화설비마이스터고등학교 학생들을 위한 장학금으로 사용되며, 지역 산업 현장에서 필요한 기술 인재를 육성하고 학생들의 학업 의지를 높이는 데 활용될 예정이다.

㈜대유에이텍 박은진 대표이사는 "광주의 산업을 이끌어갈 기술 인재들이 꿈을 키우고 성장하는 데 작은 보탬이 되고자 장학금을 전달하게 됐다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 미래 인재 육성을 위한 지원을 지속해가겠다"고 말했다.

아울러 "장학금을 받은 인재들이 추후 대유에이텍과 좋은 인연으로 만나게 되었으면 좋겠다"라고 말하며 인재육성만이 아니라 채용에도 적극적인 의지를 전달했다.

노진석 광주사랑의열매 사무처장은 "지역 인재 육성을 위해 꾸준히 나눔을 실천해주시는 ㈜대유에이텍에 깊이 감사드린다"며 "기탁된 장학금이 학생들의 꿈과 도전을 응원하는 밑거름이 될 수 있도록 소중히 전달하겠다"고 밝혔다.

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한편 대유에이텍은 광주 사랑의열매 나눔명문기업 1호로 2010년부터 지속적으로 기부하며 저소득층 노인·장애인 지원, 아동·청소년 및 자립준비청년 역량 강화, 사회복지시설 기능보강 및 프로그램 운영, 자원봉사 활성화, 취약계층 생활안정 지원 등 지역사회 복지증진을 위한 다양한 사업에 지원하였다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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